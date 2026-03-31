Cumhuriyet Halk Partisi, Özkan Yalım'ı ihraç edemeyerek Uşak'taki yolsuzluk ve gayri ahlaki düzene arka çıkmaya devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yalım'la "birbirlerinin açıklarını bilecek kadar yakın olduğu" bizzat CHP'li isimler tarafından dile getirilirken; ihraç mekanizmasının devreye alınmamasının altından "şantaj" kokuları yükseliyor. Yalım'ın Genel Merkez'in avukatlar aracılığıyla gönderdiği "istifa et" mesajlarını geri çevirdiği öğrenilirken, Uşak dosyasına giren bir iş insanı itirafı tüm dikkatleri üzerine topladı.
CHP'Lİ VEKİL: YALIM'IN ELİNDE ÖZEL'E DAİR BİR ŞEYLER VAR
İtirafçı olan Abdulkadir Karaalp, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın kendisine "Özgür Özel, Özkan Yalım'dan çekiniyor. Özkan'ın elinde Özgür Özel'e dair bir şeyler var, bu yüzden müdahale edemiyor" dediğini anlattı.
"ÖZGÜR ÖZEL DE SABAHLADI" DENİLEN OTELDE GİZLİ KAYIT SKANDALI
Dahası geçtiğimiz günlerde tamamlanan adli bilişim incelemelerinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgular gün yüzüne çıktı. Özkan Yalım'a ait Holly Stone işletmesinin bilgisayarında 254 adet müstehcen görsel bulundu. Yalım Garden Otel bilgisayarında da gizli kayıt görüntüleri çıktı. Hatırlanacağı üzere Özel'in, Özkan Yalım'ın otelinde sabahladığına dair bizzat CHP'lilerce dile getirilen iddialar mevcut.
O günün şahidi olarak Özkan Yalım-Özgür Özel ikilisinin kara kutusu olarak bilinen eski Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gösteriliyor.
"SUSMASI İÇİN MANİSA VE AFYON BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZÜ VERDİ"
Öte yandan Özel, Yalım'ın itirafçı olmasından çekindiği kadar Yılmaz Tozan'ın da konuşmasından korkuyor. Dahası "sus payı" olarak "siyasi rüşvet" teklifi yapıldığı söyleniyor.
Özel'in Tozan'a "Manisa veya Afyon Belediye Başkanlığı" için söz verdiği iddia ediliyor.
İddia bir dönem CHP'den Uşak milletvekili adayı olan Nurullah Çavuşoğlu'ndan geldi.
Çavuşoğlu, Özgür Özel'in Yalım Garden'deki sır buluşmasına ilişkin "Bunu Özkan Yalım'dan duymayacağımıza göre Yılmaz Tozan'dan duyduğumuz kesin mi? Kesin. Özgür Özel bunu biliyor mu? Biliyor. Bunu biliyor olmasına rağmen Yılmaz Tozan'ı nasıl affedebiliyor? Nasıl güvenebiliyor? Tozan'ı hala Manisa Belediyesi, Afyon Belediyesi diye nasıl şımartabiliyor? Adam seni satmış ya. Gazeteciye senin otelde kimle buluştuğunu söylemiş ya" dedi.
"YILMAZ BUNU SEN SÖYLEDİN"
Bu olayın kesinkes yaşandığını meydan okurcasına yineleyen Çavuşoğlu öyle konuştu:
(Özgür Özel) Sen daha Grup Başkanvekili iken Yılmaz Tozan CHP İl Meclis üyelerine bu bilgiyi söylemiş mi söylememiş mi? Cumhur Uslu'yu ara, Eşme İlçe Başkanı. Bizim yanımızda söylediğini ona da söylemiş mi söylememiş mi bi sor.
Yılmaz (Tozan) üçümüzdük lan! Bunu sen söyledin.
ÖZEL'İN TOZAN'I İHRAÇ ETMESİ LAZIM
Özgür Özel'in Yılmaz Tozan'ı ihraç etmesi lazım. Niye? Bu adam genel başkanla ilgili çok özel bilgileri gazeteciye vermiş. Belediye Başkanı ile ilgili de çok özel bilgiler vermiş. O belediye başkanı ile ilgili bilgileri Özel'e aktardığını Özel'in hiçbir şey söylemeyip hava baktığını da söylemiş.
"BEN YANARSAM ÖZKAN YALIM'I DA YAKARIM"
Ayrıca Uşak operasyonu öncesi Özkan Yalım'ın Özel Kalem Müdürü Doğukan Kurnaz'ın "Ben yanarsam Yalım'ı da yakarım" dediği ifade edildi. Yalım'ın ise "Bolu Belediye Başkanını aldılarsa bizi zaten alırlar" diyerek ekibini bilgilendirdiği söylendi.
YALIM OPERASYON ÖNCESİ CHP'LİLERE NE DEDİ?
Uşaklı gazeteci Ramazan Yıldız konuya ilişkin şu detayları paylaştı:
"Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Ramazan ayında bir iftar sofrasında belediye meclis üyeleri, belediye yönetimi ve özel kalem müdürü ile oturuyorlar. Halil Arslan'ın surat bir karış, Doğukan Kurnaz özel kalem müdürünün surat bir karış... Bir tane Meclis üyesi arkadaş yanlarına gidiyor. Kurnaz, "Müfettişler beni bugün terlettiler. Çok korktum. Ben yanarsam onu da yakarım. Sonra CHP'de bir toplantı yapılıyor. Özkan Yalım bu toplantıda "Bolu Belediye Başkanını aldılarsa bizi zaten alırlar" diyor.
FETÖ'cü Sakınan'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi
İmamoğlu davasında itirafçı Soytekin konuştu... Rüşvet havuzunu ve tahsilat sistemini anlattı: "Ekrem söylediğimi ilk kez duyacak"