Cumhuriyet Halk Partisi, Özkan Yalım 'ı ihraç edemeyerek Uşak'taki yolsuzluk ve gayri ahlaki düzene arka çıkmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in, Yalım'la "birbirlerinin açıklarını bilecek kadar yakın olduğu" bizzat CHP'li isimler tarafından dile getirilirken; ihraç mekanizmasının devreye alınmamasının altından "şantaj" kokuları yükseliyor. Yalım'ın Genel Merkez'in avukatlar aracılığıyla gönderdiği "istifa et" mesajlarını geri çevirdiği öğrenilirken, Uşak dosyasına giren bir iş insanı itirafı tüm dikkatleri üzerine topladı.

Özgür Özel ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



CHP'Lİ VEKİL: YALIM'IN ELİNDE ÖZEL'E DAİR BİR ŞEYLER VAR



İtirafçı olan Abdulkadir Karaalp, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın kendisine "Özgür Özel, Özkan Yalım'dan çekiniyor. Özkan'ın elinde Özgür Özel'e dair bir şeyler var, bu yüzden müdahale edemiyor" dediğini anlattı.





"ÖZGÜR ÖZEL DE SABAHLADI" DENİLEN OTELDE GİZLİ KAYIT SKANDALI



Dahası geçtiğimiz günlerde tamamlanan adli bilişim incelemelerinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgular gün yüzüne çıktı. Özkan Yalım'a ait Holly Stone işletmesinin bilgisayarında 254 adet müstehcen görsel bulundu. Yalım Garden Otel bilgisayarında da gizli kayıt görüntüleri çıktı. Hatırlanacağı üzere Özel'in, Özkan Yalım'ın otelinde sabahladığına dair bizzat CHP'lilerce dile getirilen iddialar mevcut.



O günün şahidi olarak Özkan Yalım-Özgür Özel ikilisinin kara kutusu olarak bilinen eski Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gösteriliyor.



Özgür Özel'in Yalım Garden'da sabahladığı gecenin şahidi olarak gösterilen Yılmaz Tozan



"SUSMASI İÇİN MANİSA VE AFYON BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZÜ VERDİ"



Öte yandan Özel, Yalım'ın itirafçı olmasından çekindiği kadar Yılmaz Tozan'ın da konuşmasından korkuyor. Dahası "sus payı" olarak "siyasi rüşvet" teklifi yapıldığı söyleniyor.



Özel'in Tozan'a "Manisa veya Afyon Belediye Başkanlığı" için söz verdiği iddia ediliyor.



İddia bir dönem CHP'den Uşak milletvekili adayı olan Nurullah Çavuşoğlu'ndan geldi.



Çavuşoğlu, Özgür Özel'in Yalım Garden'deki sır buluşmasına ilişkin "Bunu Özkan Yalım'dan duymayacağımıza göre Yılmaz Tozan'dan duyduğumuz kesin mi? Kesin. Özgür Özel bunu biliyor mu? Biliyor. Bunu biliyor olmasına rağmen Yılmaz Tozan'ı nasıl affedebiliyor? Nasıl güvenebiliyor? Tozan'ı hala Manisa Belediyesi, Afyon Belediyesi diye nasıl şımartabiliyor? Adam seni satmış ya. Gazeteciye senin otelde kimle buluştuğunu söylemiş ya" dedi.