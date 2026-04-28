Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin grev ve eylemleriyle ilgili kritik toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yapılan görüşmede, işçi temsilcileri, sendika yetkilileri, şirket temsilcileri ve devlet kurumlarının üst düzey isimleri bir araya geldi.

TOPLANTIYA ÜST DÜZEY KATILIM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlık etti.

Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin ve Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük de yer aldı.

SENDİKA VE MADEN İŞÇİLERİ DE MASADA

Toplantıya işçi tarafını temsilen Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ile sendika yetkilisi Başaran Aksu katıldı. Ayrıca maden işçileri Sinan Koçak ve Özcan Gültekin'in de görüşmede yer aldığı belirtildi. İşveren tarafında ise Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız'ın toplantıya katıldığı açıklandı.

GÖZLER UZLAŞMA ÇIKIP ÇIKMAYACAĞINDA

Bir süredir Ankara'da eylemlerini sürdüren maden işçilerinin talepleriyle ilgili kritik öneme sahip toplantıda, tarafların uzlaşma zemini aradığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, grev ve eylemleri sonlandırmaya yönelik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.