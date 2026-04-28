CANLI YAYIN
Geri

Ankara’da maden zirvesi! İşçi ve temsilciler aynı masada

Ankara’da günlerdir süren maden işçisi eylemlerinde kritik aşamaya geçildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda bakan yardımcıları, emniyetin üst düzey isimleri, sendika temsilcileri, maden işçileri ve şirket yönetimi aynı masada buluştu. Saat 16.00’da başlayan kritik görüşmelerde, grev ve eylemleri sona erdirecek uzlaşma formülü üzerinde müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

Giriş Tarihi:
Ankara’da maden zirvesi! İşçi ve temsilciler aynı masada
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ankara'da devam eden maden işçilerinin grev ve eylemleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı koordinesinde kritik toplantı gerçekleştirildi.
  • Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlık etti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş katıldı.
  • İşçi tarafını Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve sendika yetkilisi Başaran Aksu ile maden işçileri Sinan Koçak ve Özcan Gültekin temsil etti.
  • İşveren tarafından Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız toplantıya katıldı.
  • Saat 16.00'da başlayan görüşmede grev ve eylemleri sona erdirecek uzlaşma zemini arandı.

Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin grev ve eylemleriyle ilgili kritik toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yapılan görüşmede, işçi temsilcileri, sendika yetkilileri, şirket temsilcileri ve devlet kurumlarının üst düzey isimleri bir araya geldi.

Saat 16.00'da başlayan toplantıda, devam eden grev ve eylemleri sona erdirecek uzlaşma zemini üzerinde görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Ankara’da maden zirvesi! İşçi ve temsilciler aynı masada-2

TOPLANTIYA ÜST DÜZEY KATILIM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlık etti.

Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin ve Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük de yer aldı.

SENDİKA VE MADEN İŞÇİLERİ DE MASADA

Toplantıya işçi tarafını temsilen Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ile sendika yetkilisi Başaran Aksu katıldı. Ayrıca maden işçileri Sinan Koçak ve Özcan Gültekin'in de görüşmede yer aldığı belirtildi. İşveren tarafında ise Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız'ın toplantıya katıldığı açıklandı.

GÖZLER UZLAŞMA ÇIKIP ÇIKMAYACAĞINDA

Bir süredir Ankara'da eylemlerini sürdüren maden işçilerinin talepleriyle ilgili kritik öneme sahip toplantıda, tarafların uzlaşma zemini aradığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, grev ve eylemleri sonlandırmaya yönelik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler