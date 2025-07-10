"Kimsenin memuru, çalışanı, adamı olmadım. 2000'den bu yana ticaret yapan müteahhidim. Bugüne kadar iş almak için kimsenin kapısına gitmedim, nüfuzuna sığınmadım. Yaptığımız işler hala kamu tarafından kullanılmaktadır. Bu eylemlerin ortak yönü benim Beylikdüzü'nde müteahhitlik yapmamdır. Belediyeler, kamu binaları yapar. Bunu da kendi kaynaklarıyla yapmazlar, adına gönüllü bağış her ne derse densin bu işler böyle yapılır. Ben de böyle bir müteahhidim. İhalesiz olarak bu tesisleri yaptım."

Belediyelerin kamu binalarını kendi kaynaklarıyla yapmadığını anlatan Soytekin, kurulan sistemi şu sözlerle deşifre etti:

'SİSTEM'İ AÇIĞA ÇIKARDI: "BELEDİYEDE CARİ HAVUZ VAR"

Tahsilat sürecindeki çarpık ilişkilere dikkat çeken Soytekin, "Belediye 'kreş, kültür merkezi ve yurt yapacaksın' der. 'Hak edişleri çek, dükkan, daire şeklinde alacaksın' der. Belediye ile ilgili kişi arasında, adına ne derseniz deyin, süreç çoktan bitmiş taraflar anlaşmış olur. Bizim belediyede cari bir havuz var. Benim hak edişler birikir, beni yönlendirdiği kişilerden de çek, daire, dükkan, nakit şeklinde alır ve carimi düşerim. Zaman zaman da mahsuplaşırız. Sistem böyledir." ifadelerini kullandı.

Bağış adı altında belediyeye bunları veren iş insanlarının olduğunu bildiğini aktaran Soytekin, herhangi bir zorlama olmaksızın gönüllü olarak vermediklerini meslek erbabı olmasından dolayı tahmin ettiğini dile getirdi.

İddiaların kamu faydası olan işleri karşılığında alacaklarını tahsil etme usulüne ilişkin olduğunu belirten Soytekin, bunları gizlemediğini, "delil saklamak gibi niyeti olsaydı dosyada delil olarak sunulan birçok hususun kendi sunduğu bilgi ve belgelerden oluşmayacağını" bildirdi.