Hatta devlet; vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine, terör mağdurlarına primsiz aylık bağlıyor. Peki sağlık nedeniyle kimler daha erken emekli aylığı alabiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:

Emekli olmak için işe başlangıç tarihine göre değişmekle birlikte en az 3600 prim günü tamamlamak gerekirken, sağlığı bozulanlar için bu süre 1800 güne (5 yıl) kadar iniyor.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki kişilere malul aylığı bağlanabiliyor. Sigortalıların maluliyeti nedeniyle işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması, Bağ- Kur'luların ise prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Yaş şartı aranmıyor.

Çalışma gücünde yüzde 60 kayıp olması ve bunun belgelenmesi gerekiyor. Ayrıca en az 10 yıl sigortalılık ve toplam 1800 gün prim süresine bakılıyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 gün prim yeterli sayılıyor.

EKSİK SÜRE BORÇLANMA İLE TAMAMLANABİLİR Mİ?

1800 günlük süreyi tamamlamak için doğum ya da askerlik borçlanması da yapılabiliyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum sonrasındaki iki yılda çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanma yoluyla prim sürelerine ekletebiliyor.



NASIL MALULEN EMEKLİ OLUNUR?

Burada çalışma gücü kaybı tespitinin SGK Sağlık Kurulu tarafından yapılması gerekiyor. Raporun alınabilmesi için bulunulan il veya ilçedeki SGK birimlerine başvurulması ve yetkili hastaneye sevk edilmek gerekiyor.