Beşiktaş'taki terör saldırısında polisle dalga geçen plaza çalışanları için istenen ceza belli oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısı sırasında polisle dalga geçip o anları videoya alan 8 plaza çalışanı hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, "Sen sağ bek, ben sol bek" diyerek emniyet teşkilatını aşağılayan şüphelilerin, toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğini vurguladı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerle ilgili hazırlanan iddianamede, biri tutuklu 8 şüpheli için 1,5 yıldan, 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

  • İstanbul Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medyada alaycı video paylaşan 1'i tutuklu 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin olay yerine bakarak eş zamanlı güldüklerini ve eylemin bilinçli gerçekleştirildiğini belirtti.
  • Videoda emniyet mensuplarına yönelik ifadelerin 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu kapsamında olduğu aktarıldı.
  • İddianamede, videonun toplumu kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.
  • Şüpheliler için 1,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Beşiktaş'ta 7 Nisan'da Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda Türk Polis Teşkilatına yönelik alaycı ifadeler kullanan 1'i tutuklu 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis noktasına yönelik terör saldırısının gerçekleştiği Yapı Kredi Plaza'dan temin edilen kamera kayıtlarına göre, şüphelilerin olayın gerçekleştiği alana doğru pencereden yönelerek baktıkları, akabinde birlikte ve eş zamanlı şekilde güldükleri belirtildi.

İstanbul Levent'te 7 Nisan'da Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına DEAŞ terör örgütü mensubu 3 saldırgan silahlı saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 polis memuru hafif yaralandı. Saldırının ardından 34 ilde eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. (Fotoğraf TAKVİM ARŞİV'den kullanılmıştır)

Şüphelilerin eylemin bilinçli ve iradi şekilde gerçekleştirildiği, söz konusu video içeriğinin tesadüfi ya da bireysel bir davranışın ürünü olmadığı vurgulanan iddianamede, aksine videonun şüpheliler tarafından fiilin başından itibaren müşterek katkıyla bilinçli bir şekilde oluşturulduğu kaydedildi.

DEVLETİN ASKERİ VEYA EMNİYET TEŞKİLATINI ALENEN AŞAĞILAMA
İddianamede, videoda, emniyet mensuplarına yönelik sarf edilen küçümseyici ve itibarsızlaştırıcı ifadelerin "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçu kapsamında kaldığı aktarıldı.

Videoya yapılan yorumlar incelendiğinde, olayın toplumda infial oluşturduğu anlatılan iddianamede, şüphelilerin sarf ettiği ifadeler ve sergiledikleri tutum birlikte değerlendirildiğinde, eylemin kamu düzenini sağlamak ve terör saldırısına müdahale etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarını hedef aldığı, bu suretle kamu görevlileri aleyhine küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı bir algı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Söz konusu söylem ve davranışların, bir tarafta devletin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensupları ile bu kuruma güven duyan ve destekleyen toplum kesimi, diğer tarafta ise bu kesime karşı olumsuz duygu ve düşüncelere sahip kişiler arasında karşıtlık oluşturacak nitelikte olduğu anlatılan iddianamede, videonun toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İddianamede, tutuklu N.K. ile tutuksuz şüpheliler Begüm K., Ceren A., İrem K., Melis D., Necati K., Nisa Ö., Seda Nur B. ve Zelal S.'nin "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1,5'ar yıldan, 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

POLİSLE DALGA GEÇMİŞLERDİ

Beşiktaş'ta polislere yönelik saldırı esnasında yaşanan çatışmayı "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklinde izleyerek dalga geçen şüpheliler çektikleri videonun sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınmıştı.

