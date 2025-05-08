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Skriniar bitmezse Laporte!

Sarı-Lacivertliler Slovak stoperin bonservisini almak için görüştüğü PSG ile anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda Al Nassr’dan ayrıılacak olan Aymeric Laporte için girişimlere başlayacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Skriniar bitmezse Laporte!

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Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Skriniar şu ana kadar gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli takımın savunmada vazgeçilmezlerindin biri haline geldi. Yönetimin de Mourinho'nun isteği üzerine oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlamış ve Fransız ekibinin 15 milyon Euro talep ettiği ortaya çıkmıştı.

MARSILYA DEVREDE
Yönetimin Skriniar için temaslarını sürdürdüğü ancak transferin sonuçsuz kalması durumunda da bir b planının olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler Skriniar transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotasını Suudi Arabistan'a çevirecek. Yönetim, Al Nassr ile 1 yıl daha kontratı bulunan ancak sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen İspanyol stoper Aymeric Laporte'u kadrosna katmak için girişimlere başlayacak. 30 yaşındaki oyuncuı ile Fransız ekibi Marsilya'nın da yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

OOSTERWOLDE MÜJDESİ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda uzun süreli sakatlığını atlatan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'de takımla birlikte çalıştı.

TEDAVİ İÇİN FRANSA'YA GİTTİ
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin tedavi olmak için ülkesine gitti. 28 yaşındaki futbolcunun ne zaman Türkiye'ye döneceği merak konusu.

AMRABAT'A ZENİT KANCASI
Fiorentina'dan 13 milyon Euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, 28 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusuna Zenit'in talip olduğunu yazdı. Haberde, Rus kulübünün sezon sonunda Fenerbahçe ile masaya oturacağı belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asiste imza attı.

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