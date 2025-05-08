İmza toplanırsa aday olmayacağım

Ali Koç, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, Fenerbahçe'yi seçime getirmenin tek yolunun imza toplamak olduğunu söyleyerek, "Böyle bir durum onur kırıcı bir yol olur. O takdirde aday olmayacağım. Taraftarlardan ve çocuklardan özür diliyorum. Ancak bizden sonra gelecek kişinin de elinde şampiyonluk için sihirli değnek yok. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Biraz müsaade edin. Ondan sonra Yüksek Divan'a çıkacak ve 'iyi ki sabrettiniz' diyecekler"dedi. Ali Koç, hakemler yüzünden şampiyonluğu kaybettiklerini söylemediğini vurgulayarak, "Ama Galatasaray- Beşiktaş maçını hatırlayın 8 kart verilmedi. Ancak son dönemdeki hatalarımızdan dolayı biz elimizle verdik. İlk yarı o işler olmasa kafa kafaya gidiyorduk. Hakkını verelim, son dönemde de Galatasaray vitesi artırdı ama düşük viteste yardımlar oldu" ifadesini kullandı.



OSİMHEN BİZE TEKLİF EDİLMEDİ

Ali Koç Osimhen'in sezon başında kendilerine teklif edilmediğini söyleyerek, "O çok özel bir oyuncu. Transferi Galatasaray'a nasip oldu" ifadesini kullandı



KENDİSİNİ BİRKAÇ KEZ İKAZ ETTİM

Koç birkaç kez Mourinho'yu ikaz ettiğini söyleyerek, "Dediğim çıkınca benden özür diledi" dedi.



GİTMEK İSTERSE ŞARTLAR BELLİ

TRT Spor'a konuşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho ile yola devam etmek istediklerini söyledi. Koç, "Portekizli hoca ayrılmak isterse ne yapılacak sorusuna ise, "Tango 2 kişi ile yapılır. Gitmek isterse şartlar belli. Sözleşmede bir yıllık ücretini bırakması gibi maddeler var" dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho ile yola devam etmek istediklerini söyledi. Koç Portekizli hocanın çok yıprandığını da vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN