PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fred'e Körfez kancası: Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı için Suudi Arabistan ve Katar takımları atakta!

Kanarya’nın 32 yaşındaki yıldızı için Körfez kulüplerinin bir hayli istekli olduğu öne sürüldü. Yönetim teklifleri değerlendirecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Fred’e Körfez kancası: Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı için Suudi Arabistan ve Katar takımları atakta!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Fred ile ilgili sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son dönemde ortaya koyduğu performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Sambacı için Körfez kulüplerinin harekete geçtiği öğrenildi. Suudi Arabistan ve Katar Ligi ekiplerinin gözünün yıldız futbolcuda olduğu ve sezon sonunda Fred için Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. F.Bahçe Yönetimi son dönemdeki performansını beğenmediği Fred için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

BU SEZON 5 GOLÜ VAR
Sezon sonunda ayrılık yaşanabilir. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 42 karşılaşmada 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Sambacı yıldız için şimdiye kadar 83 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncudan bonservis beklentisi 15-20 milyon Euro. Fenerbahçe'nin mevcut teknik direktörü Jose Mourinho da Fred'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına onay verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Nükleer savaş uyarısı: Hindistan tüm sonuçlara katlanacak
Takas Bank
Astronomik rakamlara çıkan lahmacun fiyatlarına Esra Erol isyan etti!
Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar
Piyasalar bu kararı bekliyordu! Fed faiz oranını açıkladı
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! İşte masadaki konular
Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Ali Koç istifa edecek mi? Canlı yayında Jose Mourinho ve transfer açıklaması
CHP’li belediyede işçiler hakkını alamadı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu: İzmir şehir değil köy!
Ağabeyi iyi bir CHP’li demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020’deki röportajda küstah tehditler
Başkan Erdoğan enerjide rekorları açıkladı yolsuzluk çukuruna batan CHP’yi bombaladı: Gözlerine bant çekmişler görmüyorlar
Polisin dur ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’a 13,5 yıla kadar hapis istemi
TBMM’de Sırrı Süreyya Önder için anma töreni! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barıştan yanaydı
Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Trabzonspor’dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr’ye açıkladı
PKK paçavrasında ’Şebbiha’ fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural’dan Suriye’de sinsi hesaplar... Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde
AK Parti yeni aşama dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı