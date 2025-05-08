Fred’e Körfez kancası: Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı için Suudi Arabistan ve Katar takımları atakta!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Fred ile ilgili sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son dönemde ortaya koyduğu performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Sambacı için Körfez kulüplerinin harekete geçtiği öğrenildi. Suudi Arabistan ve Katar Ligi ekiplerinin gözünün yıldız futbolcuda olduğu ve sezon sonunda Fred için Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. F.Bahçe Yönetimi son dönemdeki performansını beğenmediği Fred için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.



BU SEZON 5 GOLÜ VAR

Sezon sonunda ayrılık yaşanabilir. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 42 karşılaşmada 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Sambacı yıldız için şimdiye kadar 83 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncudan bonservis beklentisi 15-20 milyon Euro. Fenerbahçe'nin mevcut teknik direktörü Jose Mourinho da Fred'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına onay verdi.

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