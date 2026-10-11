İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken Savunma Bakanı İsrael Katz'dan Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, Türkiye'ye yönelik suçlamalarını herhangi bir kanıt ortaya koymadan dile getirirken Hamas lideri Halil El-Hayya'yı da ölümle tehdit etti.

Gazze'deki askeri operasyonların sorumlularından olan İsrail Savunma Bakanı Katz, paylaşımında Başkan Erdoğan'a yönelik ağır ithamlarda bulundu. Erdoğan'ın Hamas mensuplarını desteklediğini öne süren Katz, Türkiye'yi de hedef alarak terör faaliyetlerine destek verildiği iddiasını ortaya attı. İsrailli Bakan'ın herhangi bir somut kanıt sunmadığı suçlamalar, Gazze'de devam eden saldırılar karşısında Türkiye'yi hedef alan bir çıkış olarak dikkat çekti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye (Foto: AA)

KATZ'DAN HADSİZ ÇIKIŞ: EL-HAYYA'YI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik suçlamalarla yetinmeyen Katz, Hamas lideri Halil El-Hayya'yı da açıkça ölümle tehdit etti. Gazze'deki Hamas liderlerinin öldürüldüğünü belirten İsrailli Bakan, El-Hayya'nın da sıradaki hedef olduğunu duyurdu.



Katz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki Hamas liderlerini ortadan kaldırdık ve El-Hayya'nın sırası da gelecek, o da Nasıra ve arkadaşlarıyla cehennemin derinliklerinde buluşmak üzere gönderilecek."