Kartal’da kanat operasyonu

Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Siyah-Beyazlılar yeni sezonda bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağ ve sol kanada en az iki hamle yapması beklenen Kartal bu bölgeler için önemli isimleri gündemine aldı. Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığı futbolla dikkatleri çeken Çekyalı Vaclav Cerny Siyah-Beyazlı takımın gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Bu sezon İskoç ekibinde kiralık oynayan ve bonservisi Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 49 maçta 17 gol, 7 asist üretti.



LAURIENTE YİNE GÜNDEMDE

Cerny ile ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Kartal'ın gündemindeki bir diğer aday ise Serie B Ligi ekibi Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente. Daha önce de adı Beşiktaş ile anılan 26 yaşındaki Fransız futbolcu için sezon sonunda harekete geçilmesi bekleniyor. AZ Alkmaar formasıyla Galatasaray'a karşı etkili maçlar çıkaran 21 yaşındaki Hollandalı Ernest Poku da ismi geçen adaylar arasında yer alıyor



LİSTEDE 3 DEĞİŞİKLİK

Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde Mustafa Mollaoğlu, Görkem Bilgi ve Selahattin Solmaz'ın yerine Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları ve Mehmet Sarımermer yer aldı.



Beşiktaş'ta 11 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde Gürkan Aksoy ile başkanlık mücadelesi verecek olan mevcut başkan Serdal Adalı, yeni yönetim kurulu listesini Genel Sekreter Uğur Fora ile divan kuruluna teslim etti. Adalı'nın mevcut yönetiminde yer alan Mustafa Mollaoğlu, Görkem Bilgi ve Selahattin Solmaz yeni yönetim listesinde yer almadı. Bu isimlerin yerine Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları ve Mehmet Sarımermer dahil edildi. Serdal Adalı, yeni yönetimiyle rakibi Gürkan Aksoy'a karşı kazanarak başkanlık görevini sürdürmeyi hedefliyor.



1.4 MİLYARLIK GELİR ELDE EDİLDİ

Beşiktaş'ta sermaye artırımı süreci tamamlandı. Satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde edildiği belirtildi. Bugelir, Bankalar Birliği borcu için kullanılacak.



LAURİENTE AYRILMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Laurinte'nin sezon sonunda Sassuolo'dan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Fransız futbolcu bu sezon 33 maçta 19 gol, 6 asistle oynadı. Ernest Poku ise 37 maçta 2 gol, 8 asiste imza attı.

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