Fırtına’da çifte seferberlik!

Trabzonspor, sezonun en kritik haftasına eksiklerle giriyor. Bordo-Mavililer, cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak, ardından 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te Türkiye Kupası finalinde yine Sarı-Kırmızılı ekiple karşı karşıya gelecek.



Ancak iki dev randevu öncesi takımda en çok konuşulan konu Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in durumu. Sağlık ekibinin iki oyuncuyu da yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Oyuncuların kademeli olarak antrenmanlarda kendilerini deneyeceği ve bir ağrı hissetmeleri durumunda da ligdeki Galatasaray maçı için asla risk alınmayacağı belirlendi. Eğer böyle bir durum oluşursa iki isim kupa finaline saklanacak.



DOĞAN BASIN KARŞISINDA

Bordo-Mavililler'in Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilecek olan basın toplantısında Başkan Doğan'ın özellikle kulübün son dönemde attığı ekonomik adımların yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem hatalarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor



TRABZON'A YENİ SPONSOR

Yeni sezon için Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalayan Fırtına, 1 milyon 250 bin Euro kazanacak.

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