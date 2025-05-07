Denver avantajı son saniyede kaptı!

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı Aaron Gordon'un son saniyelerde kaydettiği üç sayılık isabetle 121-119 yenerek seride 1-0 öne geçti. Saha avantajını ele geçiren Nuggets'ta Nikola Jokic 42 sayı, 22 ribaunt, 6 asist, Aaron Gordon 22 sayı, 14 ribaunt ve Jamal Murray 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyete katkı sağladı. Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ve Alex Caruso'nun 20 sayı, 6 asist, 5 top çalmalık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. New York Knicks ise Boston Celtics'i 108-105 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı.

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