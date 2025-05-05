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Savaşarak kazandık

Beşiktaş Teknik Direktörü, F.Bahçe önünde harika oynamadıklarını söyleyerek, “Ancak ayağımıza kramplar girene kadar birbirimiz için savaştık. Benim amacım istikrar yaratmak. Bunun için de sürekli çalışacağız”dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025
Savaşarak kazandık

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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Fenerbahçe galibiyetinden sonra takımını övdü. Harika ve çok güzel oynamadıklarının altını çizen Norveçli hoca, "Ancak ayağımıza kramplar girene kadar birbirimiz için savaştık. Daha çok çalışacağız. Benim amacım istikrar yaratmak. Bunun için sürekli çalışacağız" dedi. 4-4-3 oynadıklarını ifade eden Solskjaer, "Milot ve Mustafa'yı kanatta kullanıp rakibin beklerine çıkartmamayı düşündük.

Fenerbahçe'ye karşı tüm oyuncularım savaşma ruhu gösterdi. Şansa da ihtiyacımız vardı. İrfan penaltıyı kurtardı ama Gedson gol atarak telafi etti. Mert'i tebrik ediyorum çok iyi performans gösterdi. Mert'in haricinde Paulista'yı da tebrik ediyorum. Harika performans gösterdi"diye konuştu. Sezon sonunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Norveçli çalıştırıcı, "3. olmak istiyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlarda ve maçlarda neler yaptıklarına bakıyoruz. Kalan maçlarda yapacakları önümüzdeki sene için fırsat yaratacak. Kalan maçlarda performanslarına bakacağız"ifadesini kullandı.

ÇOK BÜYÜK BİR ZAFER ELDE ETTİK
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Paulista, Fenerbahçe karşısında büyük bir zafer kazandıklarını söyledi. Paulista, "Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Sezon boyunca çok hata yaptık. Bunlar bizi cezalandırdı. Her maça final olarak bakmalıyız. Önümüzdeki sezon sezona çok daha güçlü başlamalıyız" ifadesini kullandı.
Beşiktaş bu sezon oynadığı 6 derbi maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Kartal böylece 13 puan toplamış oldu.

LUCESCU'DAN SONRA BİR İLK
Solskjaer, Mircea Lucescu'dan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren ilk yabancı teknik direktör oldu. BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Solskjaer, Lucescu'dan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi deviren 2. yabancı hoca oldu. Siyah-Beyazlılar 2002-2003 Sezonu'nda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken takımın başında Mircea Lucescu vardı. Kartal dün Fenerbahçe'yi Ülker Stadı'nda mağlup ederken bu kez takımın başında bir başka yabancı hoca Solskjaer vardı. Bu arada Norveçli hoca Beşiktaş tarihinde F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'a rakip olduğu Süper Lig maçlarının tamamını kazanan ilk teknik adam oldu.

JOSE'YE GÖNDERME
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından bir paylaşımda bulundu. Siyah- Beyazlılar 1-0 kazandıkları maçla ilgili Survivor temalı paylaşım yaptı. Videoda kağıda Jose Mourinho'nun adının yazıldığı ve Ada'dan gönderildiğine dair gönderme yapıldı. Bu paylaşım çok büyük beğeni topladı.

MERT GÜNOK'TAN 8 NET KURTARIŞ
Siyah-Beyazlılar'ın file bekçisi Mert Günok, Kadıköy'deki derbide 8 gol pozisyonunu önledi
BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli file bekçisi Mert Günok dün gösterdiği performansla maça damgasını vuran isim oldu. Siyah-Beyazlı eldiven kalesinde devleşirken Fenerbahçe'nin 8 net pozisyonunda gole izin vermedi. Mert Günok yüzde 33'lük isabetli pas oranı sağlarken 4 hava topunu aldı. Rakibin ceza sahası içinden attığı 3 şutu da kurtarmayı başardı. Tecrübeli kaleci dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mert, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

DERBİ CANAVARI GEDSON FERNANDES
KARTAL'IN Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes bu sezon derbi maçların hepsinde gol attı. Siyah- Beyazlı oyuncu Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 1'erden toplam 3 gol attı. Mario Gomez de 2015-2016'da Gedson gibi 3 kulübe de gol atmıştı.

3 FARKLI HOCAYLA 3 DERBİ ZAFERİ
BEŞIKTAŞ bu sezon 3 farklı hocayla 3 derbi galibiyeti aldı. Süper Kupa'daki 5-0'lık skorda takımın başında Giovanni van Bronckhorst vardı. Ligin ilk devresindeki F.Bahçe maçında Serdar Topraktepe dünkü maçta da Solskjaer görev yaptı.

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