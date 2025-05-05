Koskaca Fener’i ne hale getirdin

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'a kaybetmesi ve puan farkının 8'e çıkması Sarı-Lacivertli taraftarların sabrını taşırdı. Beşiktaş'ın attığı golden itibaren Ali Koç başkanlığındaki yönetimi protesto eden taraftarlar maç oynanırken ve sonrasında yaptıkları tezahüratlarla takıma ve yönetime yoğun tepki gösterdi.



EN NESYRI'YE ISLIKLI PROTESTO

TARAFTARLAR, İlk yarının sonlarında ve maç esnasında da sezon başında şampiyonluk sözü veren Ali Koç'a yönelik tezahüratlarda bulundular. Taraftarlar, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin" tezahüratlarıyla adeta Kadıköy'ü inletti. Ayrıca taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım'a tezahürat yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar ayrıca performansıyla beklentilerin altında kalan Faslı golcü Youssef en Nesyri'ye ıslıklı protestoda bulundu.



17 MAÇLIK SERİYİ KARTAL BİTİRDİ

Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'nin ligdeki 17 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de yaşadığı mağlubiyet sonrası çıktığı 17 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Lacivertliler yine derbide ezeli rakibine kaybetti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon 3. yenilgisini de derbide aldı. Kanarya, 7 Aralık 2024 tarihinde yaşadığı mağlubiyet sonrası oynadığı müsabakalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Derbide aldığı mağlubiyetle 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta üçüncülük mücadelesi veren Rams Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.



TALİSCA'NIN ÇABASI YETMEDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca eski takımına karşı birçok kez gole yaklaşsa da Beşiktaş kalecisi Mert Günok'u geçmeyi başaramadı.



SONUÇ BAŞTAN BELLİYDİ

FENERBAHÇE teknik Direktörü Jose Mourinho maç sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Kaybetmeyi hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Defansif ve hücum olarak iyi birlik oldular. Hakem, VAR kararları, verilen penaltı, bize verilmeyen penaltı... Konuşmaktan yoruldum artık. Hiçbir şey değişmedi. Galatasaray hakkında artık konuşmayacağım Çok güçlü bir yapıya karşı mücadele ediyoruz. Bununla baş etmek çok zor. Ligin sonucu lig başlamadan belirlenmişti " ifadelerini kullandı.



MOURİNHO'NUN TÜKENİŞİ

FENERBAHÇE'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı derbilerde aldığı mağlubiyetlerle dikkat çekiyor. Bu sezon ligde ve kupada Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplamda 5 maça çıkan Mourinho bu maçların hiçbirini kazanamadı. Fenerbahçe söz konusu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Portekizli çalıştırıcı bu sezon İstanbul derbisi kazanamayarak adeta iflas etti.



ÇAĞLAR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

FENERBAHÇE'nin sarı kart sınırında bulunan stoperi Çağlar Söyüncü derbide maçın hakemi Yasin Kol'a itiraz edip gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli savunmacı Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek

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