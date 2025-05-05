Arda resital sundu

İSPANYA La Liga'nın 34. haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etmeyi başardı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Arda Güler ile 39 ve 48. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Celta Vigo'nun sayıları ise 69. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada Williot Swedberg'den geldi. Arda Güler, maç genelideki performansı ve Mbappe'nin ikinci golünde yaptığı asistle taraftarlara adeta resital sundu. Bu sonuçla 75 puana yükselen Real 79 puanlı Barcelona'yı takibini sürdürdü.

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