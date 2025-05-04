Tekke’den gençlere markaj!

UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa ikinciliğine ulaşarak büyük ses getiren Trabzonspor U19 Takımı, artık sadece altyapının değil, A Takım'ın da gündeminde. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde U19 oyuncularının A Takım idmanlarında deneneceği belirtiliyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de bir hafta boyunca tüm genç oyuncuları bire bir izleyerek detaylı bir gözlem raporu hazırlayacağı öğrenildi. Tekke, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybeden U19 takımı için "Daha önce de söyledim, tarihi bir başarı. Totale bakmamız gerekiyor. Oyuncuları kutlamak, destek olmak lazım. Bu da bizim görevimiz" demişti.



FIRTINA'DA PAŞA MESAİSİ BUGÜN BİTİYOR

YARINKİ Kasımpaşa maçının hazırlıkları dün Fırtına'da devam etti. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor bugün saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Kasımpaşa hazırlıklarını tamamlayacak.

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