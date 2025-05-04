Fransız ekibi Yusuf Akçiçek dışında iki yıldızla daha ilgileniyor!

Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Marsilya'nın radarında... Marsilya'nın Sarı-Lacivertliler'in genç stoperi Yusuf Akçiçek ile birlikte İsmail Yüksek ve Alexander Djiku'yu sezon boyunca takip ettiği ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon takımda düşünmediği Djiku ve İsmail Yüksek için gelen tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek konusunda ise acele etmiyor. Mourinho'nun astronomik bir teklif gelmediği sürece genç yıldızı elden çıkarmayı düşünmediği ve bunu da yönetimle paylaştığı öğrenildi.



RESMİ TEKLİF YOK

Sarı-Lacivertliler'in olası Yusuf Akçiçek transferinden ise beklentisi 20 milyon Euro. Bu rakamların altında 19 yaşındaki oyuncuyu göndermek istemiyor. Fenerbahçe İsmail Yüksek'ten 15, Djiku'dan ise 7 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Marsilya 3 yıldız için henüz bir rakam belirlemedi.



SKRINIAR PAZARLIĞI

PSG, Slovak stoper için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Sarı-Lacivertliler rakamı düşürmek için uğraş veriyor. FENERBAHÇE'NİN devre arasında PSG'den kiraladığı Milan Skriniar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. PSG, Slovak stoper için Fenerbahçe'den 15 milyon Euro talep etti. Kanarya ise bu rakamı fazla buldu ve pazarlıklar başladı. Sarı-Lacivertliler PSG'yi ikna ederse sezon sonunda imzalar atılacak. Milan Skriniar'ı Fenerbahçe dışında Avrupa'nın dev kulüpleri de kadrosuna katmak istiyor.



FENER DERBİYE HAZIR

Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe dün yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Samandıra'da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda derbi taktiği denendi. Portekizli teknik adam, son antrenmandan önce oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.



İLK GOLÜ ATAN KAYBETMİYOR

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 40 maçta ilk golü atan takım sadece 4 kez yenildi. İki takım arasındaki son 40 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 15 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı. Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 15 karşılaşmadan 7'sini kazandı. Sarı-Lacivertliler ise öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

FRED, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin kuruluşunu kutladı. "118 yıllık tutku, ihtişam ve büyüklük. Türkiye'nin en büyük futbol kulübünün renklerini giymekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcu, 76 maçta 8 gol, 16 asist üretti.