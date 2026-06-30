Pedro Sanchez'in eşinden Ankara ısrarı! Pasaportuna el konuldu özel izin istedi: NATO Zirvesi'ne katılabilecek mi?

İspanya'da, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulan, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Sanchez'e eşlik etmek için mahkemeden özel izin talep etti.