Turkuvaz Medya'yı hedef alan sahte bayrak operasyonu! Tamar Tanrıyar kimin maşası?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



Basın Kanunu'nun 23. maddesi, dağıtımcı şirketlere dağıtım hizmeti talep eden süreli yayınları yasal ücret karşılığı dağıtma yükümlülüğü getirmektedir. Bu çerçevede Sözcü dâhil Türkiye'deki tüm gazeteler -siyasi yelpazedeki konumları ne olursa olsun- Turkuvaz aracılığıyla dağıtılmak zorundadır. Devlet, o yayını yasaklamadıkça Turkuvaz dağıtmak zorundadır. Bunun tek istisnası, dinimize hakaret eden Leman dergisinin malum sayısı olmuştur ki devlet de zaten hemen ertesinde dergiyi kapatmıştır. Velhasıl bu bir tercih değil, yasal zorunluluktur. Dağıtmayı reddeden şirketin lisansı iptal edilir.



Şunu yazmak zorunda olmak benim ve Turkuvaz emekçileri için aslında o kadar büyük zül ki... Tamar Hanım daha ortalarda yokken Sabah'ta Burak Akbay, Sözcü ve karanlık ilişkileri hakkında onlarca haber yayınladık, köşe yazdık, ekranlarda anlattık. Tanrıyar'ın bu gerçeği bilmemesi mümkün değildir. Ya da daha doğrusu, bu iddiayı ona "tutuşturanın" bilmemesi mümkün değildir. Türk basın sektörünü asgari düzeyde bilen herkesin farkında olduğu bir yasal çerçeveyi, iktidar tabanına "gizli ittifak" olarak sunmak, hedef kitlenin bu yasal çerçeveden habersiz olduğunu varsaymaktadır. Bu, bir yanılgının değil, kasıtlı bir kurgunun tarifidir.

Tamar Tanrıyar Kuşadasında ifade verdi | Paparazzi tetikçiye adli kontrol: Tüm dijital materyallerine el konuldu



Ve esas soru: Bu kurgunun amacı nedir? Literatürde bu taktiğe "false flag influencer" denir. Bir tarafın bayrağını taşıyormuş gibi kısa sürede temsil elde eden ama aslında başka tarafa hizmet eden bir araç. Turkuvaz, Serhat Albayrak yönetimindeki bir medya grubudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunu paylaşan ve temsil eden bir yapıdır. Bu yapıyı muhalif bir gazeteyle "kripto bir ortaklık" içinde göstermek, Erdoğan'ın kendi çevresine duyduğu güveni sarsmayı, o çevreyi AK Parti tabanının gözünde şüpheli kılmayı hedeflemektedir. Tanrıyar bir süre boyunca AK Parti tabanının güvenini kazanarak CHP'ye karşı "kahraman" rolünü oynadı; ardından bu güveni, Erdoğan'ın en yakın halkasına yöneltti. Erdoğan, en yakınının ihanetinin farkında olmayan bir aciz gibi resmedildi.



Sonuçta Tanrıyar, kendi başına bir aktör değildir. Kurumsal ağı, entelektüel birikimi ya da siyasi geçmişi itibarıyla bu operasyonu tasarlayacak bir profil de değildir. Bir araçtır ama bilerek seçilmiş, dikkatle yerleştirilmiş ve zamanı gelince soğukkanlılıkla terk edilmiş bir araç. AK Parti tabanının bu vakadan çıkarması gereken ders şudur: Erdoğan'a ve çevresine duyulan öfkeyi besleyen her ses, bu öfkenin kaynağını sorgulamadan tüketilmemelidir. Çünkü Türkiye'de siyasi manipülasyonun en kadim yöntemi, hedef kitlenin kendi duygularını silah olarak ona karşı kullanmaktır. Tanrıyar vakası bu yöntemin en yeni, en dijital ve en yüzsüz örneğidir.



Dönmüş, ifade verip adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Yani gemi limana çekilmiş, demir attırılmış. Şimdi esas mesele kaptanı bulmakta.

Turkuvaz Medya binası Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan, Turkuvaz Medya'nın hain terör örgütü FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi köşesine taşıdı. TURKUVAZ MEDYA MİLLİ İRADEDEN YANA TAVIR ALMIŞTIR



Erkan Tan tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:



"Turkuvaz Medya; Gezi kalkışması, 17/25 Aralık, MİT kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve daha nice saldırılarda tavizsiz bir şekilde milli iradeden yana tavır almıştır.

Kumpasçılarla, FETÖ mensuplarıyla, hainlerle, kelle koltukta savaşmıştır. Bu fakir kardeşiniz de adlarını burada tek tek saymama imkan olmayan birçok arkadaşımla beraber bu savaşta en önde yer alan birisidir. Turkuvaz Medya olmasa Türkiye'yi yalanlarla allak bullak ederlerdi.

Turkuvaz Medya'nın her sahadaki yerli ve milli tavrı sayesinde emperyalist yamyamların, küreselci şeytanların yalanları, iftiraları ve kurdukları tuzaklar tek tek püskürtülmektedir. Bir kez daha tarihe not düşmek istiyorum..." BİR TUZAK BOZUCU



Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da, Turkuvaz Medya'yı hedef alanların her seferinde kendini deşifre ettiğini yazdı.



İşte Tuna'nın yazısı:



Büyük şairimiz İsmet Özel, çok eski bir yazısında "Eğri oturup doğru konuşalım" deyimini teşrih masasına yatırmış, duruşu bozuk olanın sözünün doğruluğundan söz edilemeyeceğini belirtmişti.

Gerçekten de duruş sahibi olmayanın sözünden hayır gelmez. "Kimin dediğine, nerede dediğine değil, ne dediğine bakın" yaklaşımı da aynı şekilde sorunludur.

Bu, "Eğri oturanın sarf ettiği sözler içinde doğru olmaz" demek değildir; olur, hem de âlâsı olur.

Lakin o sözün maksadını bilmezseniz zokayı yutarsınız. Yanlış, doğrular içinde zerk edilir de ruhunuz duymaz.

Diyeceksiniz ki, "Maksadı nasıl anlayacağız, niyet okuyamayız ki?" Haklısınız, sinsi algı operatörlerinin veya sureti haktan görünen münafık karakterlerin anlaşılmaları zordur.

Fakat iki şeye dikkat ederseniz, bu zorluk şaşırtıcı çapta kolaylaşır.