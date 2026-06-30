Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı!
Sözde stand-up gösterisinde İslamiyet'in mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'i alaycı ifadelerle hedef aldığı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş’a, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'den destek geldi. Skandal sözleri "İfade özgürlüğü" kılıfıyla savunan ve adli süreci eleştiren Özel, toplumun inanç hassasiyetlerini görmezden gelerek gösteri için "Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük." ifadelerini kullandı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Harbiye'deki stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlattı.
- Yurt dışında olduğu belirtilen Deniz Göktaş'a yönelik soruşturmanın, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçu kapsamında açıldığı bildirildi.
- Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Deniz Göktaş'a destek vererek adli makamlarca başlatılan yasal süreci eleştirdi.
- Özgür Özel, gösterideki söz konusu ifadelerin mizah ve ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Harbiye'de gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde İslamiyet'in mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'i ve dini değerleri "şaka" adı altında hedef alarak büyük tepki çeken Deniz Göktaş'a, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'den destek geldi.
Göktaş'ın 1 Haziran'da Harbiye'de kayda alınan gösterisi 2 4 Haziran'dan YouTube üzerinden dolaşıma sokuldu.
DENİZ GÖKTAŞ KUR'AN-I KERİM'İ HEDEF ALDI
Deniz Göktaş "Ölü Deniz" adlı gösterisinde, Kur'an-ı Kerim'i alaycı ifadelerle diline doladı.
Göktaş sahnede, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde konuşarak milyarlarca insanın inandığı kutsal metinleri ve vahiy anlayışını basitleştirmeye yeltendi.
Göktaş'ın söz konusu gösterisinde Başkan Erdoğan'a yönelik ifadeleri de tepki çekti.
Toplum vicdanını yaralayan bu sözlerin ardından adli makamların yasal süreç başlatması kamuoyunda olumlu karşılanırken, ana muhalefet liderinin bu skandala siper olması tepkileri büyüttü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.
Bunun üzerine başsavcılık, Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu kapsamında başlatıldığı ve Göktaş'ın yurt dışında olduğu öğrenildi.
ÖZGÜR ÖZEL TOPLUMSAL HASSASİYETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ
Toplumun her kesiminden yükselen haklı tepkilere rağmen, Özgür Özel CHP Grup Toplantısı'nda konuyu kürsüye taşıdı. Kutsal değerlerin aşağılanmasını bir "ifade özgürlüğü" meselesi gibi sunmaya çalışan Özel, adli makamların başlattığı yasal süreci eleştirdi ve inançlara yönelik bu saygısızlığı adeta normalleştirmeye çalıştı.
Mizahın sınırlarının, bir toplumun ortak manevi bağlarını ve inanç temellerini zedeleyecek noktaya varamayacağını göz ardı eden Özgür Özel, meclis kürsüsünden şu ifadeleri kullandı:
"Komedyen Deniz Göktaş. Ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış bir gösteri yapmış. Ben de üzerine konuşulmaya başlanınca tamamını izledim. İktidarı da eleştiriyor bizi de eleştiriyor. Saraçhane'yle ilgili bizim mitinglerle ilgili bir kısımda da dalga geçiyor. Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor, okuduğu kitaplarla dönüp gelip eleştiriyor, şaka yapıyor. Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük."
KUR'AN-I KERİM'İN HEDEF ALINMASINI HAFİFLEŞTİRDİ
Özel, konuşmasının devamında Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'i hedef alan sözlerini hafifleterek savunmaya çabaladı ve söz konusu ifadeleri şu sözlerle aktardı:
"Efendim 'Kuran-ı Kerim'e inanca bilmem ne...' Bilmeyene söyleyeyim: Diyor ki Ya 600'lü yıllarda dördüncü kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi?' diyor. Ama sonra da 'Ben olsam korkarım' diyor, 'daha sonra yenisi çıkar' diyor. Sonra çıkmadı diyor, başkada bir şey yok. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasına aldılar gencecik bir insanı. Sonra bir gece içinde videosunu engelleyip soruşturma açtılar. Sanata saygısı olmayan, şakadan espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda."
Özgür Özel'in, Göktaş'ın kutsal kitaba yönelik saygısızlığını "başka da bir şey yok" diyerek geçiştirmesi sosyal medyada tepki çekti.
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