Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı!

Deniz Göktaş

Göktaş sahnede, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde konuşarak milyarlarca insanın inandığı kutsal metinleri ve vahiy anlayışını basitleştirmeye yeltendi.

Göktaş'ın söz konusu gösterisinde Başkan Erdoğan'a yönelik ifadeleri de tepki çekti.

Toplum vicdanını yaralayan bu sözlerin ardından adli makamların yasal süreç başlatması kamuoyunda olumlu karşılanırken, ana muhalefet liderinin bu skandala siper olması tepkileri büyüttü.