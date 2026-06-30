Türkiye ve Pakistan hedef büyüttü: Şahbaz Şerif 4 gündemle geliyor!

Geçen yıl 1,2 milyar doları aşan ikili ticaret hacminin, yapılacak yeni işbirlikleri ve anlaşmalarla 5 milyar dolar hedefine ulaştırılması planlanıyor.

İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Hattı ve Orta Koridor gibi ulaştırma projelerinin yanı sıra petrol ve doğal gaz arama gibi enerji yatırımları masaya yatırılacak.

Görüşmelerde bilişim, petrol ve mineraller, Türkiye'ye tahsis edilecek özel ekonomik bölge ve Pakistan'daki elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi konularına odaklanılacak.

Ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda iki ülkenin siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri ile yeni yatırım fırsatları değerlendirilecek.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabulucu olarak mutabakat sağlanmasında başrolü oynayan Türkiye ile Pakistan, bu kez yoğun temas trafiğiyle ekonomik ilişkilerde yeni işbirliklerine odaklanıyor. Bu kapsamda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bakanlar ve iş insanlarıyla 2-4 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak temaslarda bulunacak Şerif'in ziyareti kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılması, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İLİŞKİLER YENİ BİR BOYUT KAZANACAK

Bu doğrultuda son yıllarda özellikle ticaret, ekonomi, savunma sanayisi ve enerji alanındaki ilişkilerini geliştiren iki ülkenin işbirliğini yeni bir boyuta ulaştırması bekleniyor.