Somali’de TSK destekli hava operasyonu: 35 terörist etkisizleştirildi
Somali ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli şekilde ülkenin Aşağı Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik düzenlediği hava operasyonlarında en az 35 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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- Somali Savunma Bakanlığı, Eş-Şebab'a yönelik F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen hava operasyonlarında en az 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 20'den fazla örgüt mensubunun ağır yaralandığını açıkladı.
- Operasyonlarda Eş-Şebab'ın kullandığı mağaralar, silah depoları ve saklanma alanları hedef alındı.
- Saldırıların ardından hedef bölgelerde çok sayıda büyük patlama meydana geldi ve örgüte ait silah stokları, patlayıcı maddeler ile askeri malzemelerin bulunduğu ortaya çıktı.
- Somali Savunma Bakanlığı, Eş-Şebab'a karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
- Somali güvenlik güçleri, 2022'den bu yana uluslararası ortakların desteğiyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde Eş-Şebab'a karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.
Somali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların bu sabah F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, Eş-Şebab mensuplarının kullandığı mağaralar, silah depoları ve saklanma alanlarının hedef alındığı belirtildi.
Hava saldırılarında en az 35 teröristin etkisiz hale getirildiği, 20'den fazla örgüt mensubunun ise ağır yaralandığı ifade edildi.
SİLAH DEPOLARINDA BÜYÜK PATLAMALAR YAŞANDI
Bakanlık açıklamasında, saldırıların ardından hedef alınan bölgelerde çok sayıda büyük patlama meydana geldiği kaydedildi. Patlamaların, bölgede örgüte ait silah stokları, patlayıcı maddeler ve askeri malzemelerin bulunduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.
Operasyon düzenlenen bölgede, terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı yüklü araçların ve örgüt mensuplarının bulunduğu da bildirildi.
"OPERASYONLAR SÜRECEK" MESAJI
Somali Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında sağlanan destek nedeniyle uluslararası ortaklara teşekkür etti. Açıklamada, Eş-Şebab'a karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Somali'de 2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, uzun yıllardır Somali hükümeti ve uluslararası barış gücü unsurlarına yönelik saldırılar düzenliyor.
Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde Eş-Şebab'a karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.