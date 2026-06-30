Somali’de TSK destekli hava operasyonu: 35 terörist etkisizleştirildi

Somali güvenlik güçleri, 2022'den bu yana uluslararası ortakların desteğiyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde Eş-Şebab'a karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Saldırıların ardından hedef bölgelerde çok sayıda büyük patlama meydana geldi ve örgüte ait silah stokları, patlayıcı maddeler ile askeri malzemelerin bulunduğu ortaya çıktı.

Somali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların bu sabah F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, Eş-Şebab mensuplarının kullandığı mağaralar, silah depoları ve saklanma alanlarının hedef alındığı belirtildi.

Hava saldırılarında en az 35 teröristin etkisiz hale getirildiği, 20'den fazla örgüt mensubunun ise ağır yaralandığı ifade edildi.