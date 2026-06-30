CANLI | Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1700'ü aştı! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

VENEZUELA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ve Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez, çifte deprem felaketinin merkez üssü olan La Guaira kentinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etti.

Gil, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin desteğine değinerek, "Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da konuşlandırılan tüm ekibine, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda konuştuğunu belirten Gil, şunları kaydetti:

"Türk heyetinin, arama kurtarma ekiplerinin ve beraberinde getirdikleri teçhizatın varlığı gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Bu yardım faaliyetlerinin koordinasyonunu ele almak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bizzat telefonda görüştüm, sağlanan tüm destekler için gerçekten minnettarız."

Gil, Türkiye'den yeni yardımların yapılacağını dile getirerek, "Yeni yardımların haberini aldık ve destekleri bekliyoruz. Kardeşimiz olan Türk halkının desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Bu son olanlar da gösteriyor ki birbirini anlayan iki ülke, kardeş milletleriz." diye konuştu