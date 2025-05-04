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Cimbom'da 5. yıldız için kalan 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetecek!

Sarı-Kırmızılılar, ilk 31 dakika içinde Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz ile farka koştu. Takipçisi Fenerbahçe ile bugün oynanacak derbi öncesi puan farkını maç fazlasıyla 8’e yükseltti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025
Cimbom’da 5. yıldız için kalan 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetecek!

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Galatasaray Sivasspor'u gole boğdu: 4-1. 9. dakikada Osimhen'in şutu Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topu Torreira tamamladı: 1-0. 15'te Morata'nın vuruşu direkten ceza alanına geri döndü ve Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı yıldız bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 21'de Barış Alper pres yaparak topu kaptı. Milli oyuncu müthiş bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Aslan'ın durmaya niyeti yoktu. 31'de Osimhen bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 4-0. 33'te Manaj attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 4-1. 47'de Osimhen'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 70'te Yunus Akgün ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top üst direğin üzerinden az farkla auta çıktı. 88'de Koita'nın golü, Mertens'e faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. Cimbom evinde net bir skorla galip geldi.

TORREIRA'DAN REKOR PERFORMANS
Lucas Torreira, Sivasspor maçını da boş geçmedi. Uruguaylı orta saha, bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü kaydetti. Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 7 resmi maçın 5'inde gol attı. 29 yaşındaki futbolcu Sivasspor karşısında fileleri havalandırarak, 2021-2022 sezonundan sonra kariyerinde en çok gol attığı sezonu tekrarladı.

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