Vakıf 7. kupayı istiyor

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun şampiyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda belli olacak. 4'lü finalin ilk maçında bugün saat 16.00'da Numia Vero Volley Milano ile A. Carraro Imoco Conegliano karşı karşıya gelecek. Diğer maçta ise VakıfBank ile Savino Del Bene Scandicci, saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Maçlarını kazanan takımlar finale çıkacak. Final maçı ise yarın saat 19.00'da oynanacak. Vakıfbank, 7. şampiyonluğu İstanbul'da kazanmaya çalışacak.



3 YILDIZA DİKKAT

Vakıf, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyon oldu. Zehra Güneş, Kiera van Ryk ile Marina Markova Vakıfbank'ın 4'lü Final'deki önemli kozları olacak.



KUPAYI EVİMİZE GÖTÜRECEĞİZ



VAKIFBANK kaptanı Zehra Güneş, "Yoğun bir sezon geçirdik. Kupayı evimize götürmek istiyoruz. Sezonun en önemli kısmına geldik. Yarın (bugün) çok önemli bir maça çıkacağız. Eminim ki sahada güçlü olan taraf kazanacak" dedi.



CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Umarım bundan önceki organizasyonlarda da ispatladığımız gibi iyi bir ev sahipliği yaparız. Bize bu güzel organizasyonların yapılmasında her daim desteğini veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum" dedi.

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