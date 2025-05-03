Cimbom ‘Altın Çocuk’un peşinde!

Yeni sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'ın hedeflerinden birisi de geleceğe yönelik hamleler yapmak. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, Sırp futbolunun altın çocuğu olarak lanse edilen Andrija Maksimovic'le ilgileniyor. Scout ekibinin 17 yaşındaki orta alan oyuncusunu 2 yıldır takip ettiği ve sezon sonunda Kızılyıldız'a teklif yapılabileceği belirtiliyor. Kendi yaş kategorisinin en fazla dikkat çeken isimlerinden biri olan Maksimovic'le çok sayıda Avrupa kulübünün de yakından ilgilendiği belirtiliyor.



ŞİMDİDEN 10 MİLYON EURO!

Daha şimdiden 10 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik harika bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu 7 kez de Sırp milli takımında oynadı.



OSIMHEN REKOR İÇİN SAHADA

Cimbom'un süper yıldızı Victor Osimhen için Sivasspor maçı farklı bir anlam taşıyacak. Nijeryalı yıldız en golcü sezonunu yaşamak için bu akşam sahaya çıkacak. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da geçiren Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırmış ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşımıştı. Yıldız futbolcu aynı gol sayısına Sarı-Kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı. Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor bu akşam ya da sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.

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