2-3 yılda sona erecek

Polat, "15 tane firma bizden teklif için zarf aldı. Bugüne kadar da bunlardan 3 tanesi bize gönderdi. Bazı firmalar bizi aradı ve 2-3 gün zaman istediler. Biz de salı gününe kadar zaman verdik. En iyi şartlarda, gelecek yıl nisan ayının başının temelinin atılacağını düşünüyoruz. Ondan sonra da firmaların normal olarak bu inşaatı 2-3 sene içerisinde bitirmesi lazım" dedi.

City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne'ün ismi Galatasaray'la anılıyondu. ABD basınına göre yıldız futbolcu MLS ekibi Chicago Fire'den resmi teklif aldı ve bu teklife çok sıcak bakıyor.



BARIŞ DÖNÜYOR SALLAI KULÜBEYE

Cezaları nedeniyle üst üste kupadaki Konyaspor ve ligdeki Eyüpspor maçlarında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz bu akşam geri dönecek. Teknik direktör Okan Buruk milli futbolcuya Sivasspor önünde ilk 11'de şans verecek. Barış'ın yokluğunda formayı alan Rolland Sallai 2 maçta attığı 3 gol ve oynadığı futbolla büyük alkış almıştı. Ancak Macar yıldızın bu akşam yedek kulübesinde oturması bekleniyor.



MERTENS'LE İLGİLİ ŞOK EDİCİ İDDİA!

Sezon sonu futbolu bırakacak olan Dries Mertens'in teknik ekibe dahil olmasına ya da profesyonel olarak kulüpte görev almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Belçikalı yıldızın sezon sonunda ülkesine döneceği ve bir süre dinlenmeyi tercih edeceği öğrenildi.

SARI KART ALARMI

Galatasaray'da

3 futbolcu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. 3 futbolcu bu durumda 35. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında oynayamayacak.



GERİ SAYIMDA YENİ RAKİP SİVAS

Son 5 haftaya 5 puan önde giren ve 25. şampiyonluk için geri sayıma geçen lider Galatasaray bu akşam 19.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. Adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray bu akşam kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.



Bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider olan Cimbom'un hedefi bu akşam da kazanarak yolu iyice kısaltmak. Galatasaray'da Elias Jelert'in dışında sakat futbolcu bulunmuyor. Sivasspor'a özellikle evinde büyük bir üstünlük kuran Sarı-Kırmızılılar İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 16'sını kazanırken birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu.



İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 47 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 18 gol atabildi. Muslera Kaan Davinson Abdülkerim Eren Lemina Torreira Sara Barış Yunus Osimhen Ali Şaşal Murat Radakovic Camara Ziya Moutoussamy Charisis Efkan Bekir Rodriguez Manaj.