Malheiro’nun yerine Eskihellaç

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı için kadroda bazıları mecburi bazıları ise tercihen olmak üzere değişiklikler yapacak.

Fatih Tekke, kart cezalısı olan sağ bek Malheiro'nun yokluğunda sol bek Mustafa Eskihellaç'ı buraya çekmeye hazırlanırken, onun yerine de Arif Boşluk'a ilk 11'de görev vermeyi planlıyor.



2.17 ORTALAMA YAKALADI

Trabzonspor'un başında ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayan Fatih Tekke maç başına 2.17 puan ortalaması yakaladı.