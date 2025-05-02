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Lamine Yamal, Ronaldo ve Messi'yi solladı!

İnter maçında yıldızlaşan Barcelonalı Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo’nun ve Lionel Messi’nin 17 yaşındaki kariyerlerini gölgede bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
Lamine Yamal, Ronaldo ve Messi’yi solladı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İnter'le karşılaşan Barcelona'da maça damgasını vuran Lamine Yamal, performansıyla efsaneleri sollamaya devam ediyor. Yamal, 17 yaşındaki kariyerleri kıyaslandığında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu gölgede bıraktı.

Messi, 17 yaşında 9 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı. Cristiano Ronaldo, aynı yaşta 5 gol ve 4 asistle oynuyordu. İspanyol yıldız Yamal, henüz 17 yaşında iken 100 maçı geride bıraktı.

İspanyol genç yıldız, bu süreçte 22 gol ve 33 asist yaptı. İnter Teknik Direktörü Simone İnzaghi, maçtan sonra Lamine Yamal için "Son 8-9 yıldır Lamine Yamal gibi bir oyuncu görmedim. Tutabilmek için 3 oyuncuyu da onun üzerine koymak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

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