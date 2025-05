Mourinho’dan şok rapor!

Fenerbahçe, Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken bir yandan da gelecek sezonun yapılanmasına başladı. Sarı-Lacivertliler'de gelecek sezon takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde yönetimle bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıdan önemli kararların alındığı iddia edildi. Mourinho, fazla forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in üzerini çizdi. Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu raporda, "İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gelecek sezon da fazla kullanmayı düşünmüyorum. İyi bir teklif gelmesi durumunda iki oyuncu da elden çıkartılabilir" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.



TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe Yönetimi bu rapor sonrasında iki yıldız için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gerek yurt içi gerekse yurt dışından birçok kulüp takip ediyor. Özellikle Süper Lig devlerinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve resmi teklifte bulunacağı belirtildi.



MOURİNHO BİR DAHİ!

Mourinho'nun Chelsea'den öğrencisi Joe Cole, Portekizli çalıştırıcı ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Londra ekibinin efsane futbolcusu, "Jose Mourinho'nun bir dahi olduğunu ve Avrupa futboluna verebileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Onu tekrar Premier Lig'de görmeyi çok isterim. Gittiği yerlerde gişe rekorları kırıyor. Eğer bir şey kazanmak istiyorsanız, gitmeniz gereken adam o" dedi. Eski İngiliz milli oyuncunun Mourinho ile ilgili övgü dolu sözleri Ada medyasında da geniş yer buldu.



FENER GÜÇ DEPOLADI

Pazar günü Beşiktaş'ı derbide konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık programlarıyla başladığı belirtildi. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.



KIŞ GÜNEŞİ TALISCA

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, top 10 ligde mücadele ederek en çok gol atan kış transferlerinde 2. sırada yer alıyor. Brezilyalı yıldız, 18 maçta 12 kez fileleri havalandırdı. Listenin ilk sırasında ise 13 golle Monaco'nun Danimarkalı santraforu Mika Biereth yer alıyor. Trabzonspor'un yıldızı Zubkov ise 14 maçta attığı 7 golle kendisine 7. sırada yer buldu.



POTADA BÜYÜK GURUR

Paris Basketbol'u 3-0'lık seriyle geçen Fenerbahçe Beko, final four'a 4. kez 3-0'lık skorla yükselmeyi başardı. 2014-2015 sezonunda Maccabi Tel Aviv'i, 2015-2016 sezonunda Real Madrid'i, 2016-2017 sezonunda da Panathinaikos'u 3-0'lık skorlarla geçerek final-four biletini alan Fenerbahçe Beko, bu başarısını 4. kez tekrarladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde 7. Kez final-four'a yükselmeyi başardı.



DERBİNİN HAKEMİ KOL

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. 4 Mayıs Pazar günü Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.

