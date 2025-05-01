12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu!

A Milli Basketbol Takımı'nın, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki (Euro- Basket 2025) maç takvimi belli oldu. Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek EuroBasket'in final aşaması ise Letonya'nın başkenti Riga'da yapılacak. A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile eşleşen milliler, turnuvadaki ilk maçını 27 Ağustos Çarşamba günü Letonya ile oynayacak.
İŞTE TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ
27 Ağustos Çarşamba: 18.00 Letonya-Türkiye
29 Ağustos Cuma: 14.45 Türkiye-Çekya
30 Ağustos Cumartesi: 21.15 Türkiye-Portekiz
1 Eylül Pazartesi: 14.45 Estonya-Türkiye
3 Eylül Çarşamba: 21.15 Türkiye-Sırbistan