Okullarda güvenlikte yeni dönem! 30 bin görevli geliyor
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların ardından okullarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 30 bin güvenlik görevlisi, yeni eğitim döneminde okullarda görev yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği yeni güvenlik konsepti kapsamında okullar artık sadece fiziki tedbirlerle değil, teknoloji destekli sistemlerle de korunacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daha önce açıkladığı yapay zekâ destekli risk analiz sistemiyle devamsızlık, disiplin kayıtları, demografik veriler ve suça yönelim riski gibi birçok kriter eş zamanlı analiz edilecek.
Ayrıca okul güvenlik kameraları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilerek emniyet birimlerinin anlık takibine açılacak. Bu adımların ardından şimdi de güvenlik personeli takviyesi geliyor.
14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda 30 bin güvenlik görevlisi okullarda görevlendirilecek.
Başvurular ise İŞKUR üzerinden alınacak. Yetkililer, uygulamanın temel amacının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için daha güvenli eğitim ortamı oluşturmak olduğunu belirtirken, yeni güvenlik modelinin eğitim-öğretim yılıyla birlikte ülke genelindeki tüm okullarda kademeli olarak uygulanması planlanıyor.