Okullarda güvenlikte yeni dönem! 30 bin görevli geliyor

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği yeni güvenlik konsepti kapsamında okullar artık sadece fiziki tedbirlerle değil, teknoloji destekli sistemlerle de korunacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daha önce açıkladığı yapay zekâ destekli risk analiz sistemiyle devamsızlık, disiplin kayıtları, demografik veriler ve suça yönelim riski gibi birçok kriter eş zamanlı analiz edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) Ayrıca okul güvenlik kameraları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilerek emniyet birimlerinin anlık takibine açılacak. Bu adımların ardından şimdi de güvenlik personeli takviyesi geliyor.