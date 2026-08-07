İlkay Çiçek’ten WhatsApp çelişkisi: Özel sohbetten yapay zekaya! İlkay Çiçek dosyasında yeni tespit: Otel, HTS ve WhatsApp eşleşti
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarında yeni detaylar soruşturma dosyasına girdi. Mayıs ayında içerikleri “özel sohbet” ve “kişisel mahremiyet” kapsamında değerlendiren Çiçek’in daha sonra “yapay zeka” savunmasına yönelmesi dikkat çekerken, adli incelemede WhatsApp’tan gönderilen otel odası fotoğrafının Ankara’daki Latanya Hotel’in oda görüntüleriyle örtüştüğü belirlendi. Çiçek adına aynı otelde konaklama kayıtlarının bulunduğu, GSM hattına ilişkin HTS verilerinin de ilgili tarihlerde Ankara’nın Çankaya ilçesini gösterdiği kayda geçti. Dosyada ayrıca “Ben yürüyen parayım bebeğim” ifadesinin yer aldığı mesajlar ile müteahhitler, belediyedeki para trafiği ve bazı isimler üzerinden yapıldığı öne sürülen para alışverişlerine ilişkin yazışmalar da dikkat çekti.
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları Mayıs 2026'da kamuoyuna yansımıştı. Takvim'in daha önce gündeme getirdiği mesajlarda, evli olduğu belirtilen Çiçek'in sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyle yaptığı özel ve cinsel içerikli konuşmaların yanı sıra belediyedeki para trafiği ve bazı isimlere yönelik dikkat çeken ifadeler de yer aldı. Çiçek'e atfedilen mesajlarda buluşma konuşmaları ve özel görüntüler dikkat çekerken, yazışmaların en çarpıcı bölümü yalnızca özel hayatla sınırlı kalmadı.
"BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM"
Çiçek'e atfedilen yazışmalarda belediye, müteahhitler ve para alışverişine ilişkin dikkat çeken ifadeler de yer aldı.
Mesajlardan birinde Çiçek'in sevgilisi olduğu öne sürülen kişiye "Ben yürüyen parayım bebeğim" şeklinde mesaj gönderdiği ileri sürüldü.
Yazışmalarda, bazı işlerden para alındığına yönelik ifadelerin yanı sıra paraların doğrudan Çiçek tarafından alınmadığı, şoförü Tolga üzerinden teslim alındığı yönünde mesajlar bulunduğu öne sürüldü.
Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in bazı müteahhitlerden para aldığına ilişkin ifadeler de yazışmalara yansıdı. Çiçek'e atfedilen mesajlarda kendi payının şoförü üzerinden alındığı yönünde ifadelerin bulunduğu iddia edildi.
Mesajlarda ayrıca bazı belediye işlerinin Murat Taşdemir ve Rüzgar Sönmez üzerinden yürütüldüğüne yönelik ifadeler de yer aldı.
Bir müteahhitten "el altından para" alındığı yönündeki ifade de kamuoyuna yansıyan yazışmaların en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.
MAYISTA "ÖZEL SOHBET" DEDİ
Yazışmaların kamuoyuna yansımasının ardından Çiçek, 7 Mayıs 2026'da "Kamuoyuna" başlığıyla açıklama yayımladı.
Çiçek o tarihte içeriklerin sahte veya yapay zeka ürünü olduğuna ilişkin herhangi bir iddia ortaya koymadı. Aksine söz konusu paylaşımları özel hayatı ve kişisel mahremiyeti kapsamında değerlendirdi.
Çiçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür. Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet yaratmıştır."
Çiçek ayrıca, "Herkesin hayatında zor anlar, duygusal kırılmalar ve insani paylaşımlar olabilir. Bunları farklı anlamlara çekerek kamuoyu önüne taşımak ne etikle ne de vicdanla bağdaşır." ifadelerine yer verdi.
ŞİMDİ SAVUNMA DEĞİŞTİ: "YAPAY ZEKA"
Çiçek'in son dönemde yaptığı açıklamalarda ise aynı yazışmaların kendisine ait olmadığını ve yapay zeka kullanılarak üretildiğini öne sürmesi dikkat çekti.
Bu kez "yapay zeka" savunmasına sarılan Çiçek'in sözleri, 7 Mayıs'taki "özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür" ve "kişisel mahremiyet alanıma ait bu içerikler" açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Böylece Mayıs ayında içerikleri özel hayatı ve kişisel mahremiyeti kapsamında değerlendiren Çiçek'in, daha sonra aynı yazışmalar için "yapay zeka ürünü" iddiasında bulunması iki açıklama arasındaki belirgin çelişkiyi ortaya koydu.
DOSYAYA YENİ TUTANAK GİRDİ
Çiçek'in "yapay zeka" savunmasına karşı adli soruşturma dosyasına dikkat çeken yeni tespitler girdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı soruşturma dosyası kapsamında hazırlanan tutanakta, Başsavcılık tarafından inceleme yapılmak üzere gönderilen 4 ayrı ekran kaydındaki WhatsApp yazışmalarının mercek altına alındığı belirtildi.
İncelemenin, dosyadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Emre Bayram'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği kayda geçirildi.
WHATSAPP'TAN GÖNDERİLEN OTEL ODASI İNCELENDİ
Tutanağa göre Çiçek adına kayıtlı olduğu belirtilen GSM hattından, numarası ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye gönderilen fotoğrafın arka planı araştırıldı.
WhatsApp yazışmasında gönderilen fotoğrafın arka planı, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Latanya Hotel'in oda görüntüleriyle karşılaştırıldı.
Yapılan inceleme sonucunda fotoğrafın arka planının, Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Caddesi'nde bulunan Latanya Hotel'in oda tasarımıyla örtüştüğü değerlendirildi.
Tutanakta bu tespite ilişkin, "WhatsApp yazışmalarından gönderilen fotoğraf ile Latanya Hotel isimli işletmeye ait olan oda fotoğraflarının birbirleri ile örtüştüğü" ifadelerine yer verildi.
PARS SİSTEMİNDEN KONAKLAMA KAYITLARI ÇIKTI
İnceleme yalnızca görüntü karşılaştırmasıyla sınırlı kalmadı.
PARS Analiz Sistemi üzerinden yapılan araştırmada, İlkay Çiçek adına farklı tarihlerde Latanya Hotel Ankara'da konaklama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma evrakında, Çiçek'in konaklama kayıtlarındaki otel ile WhatsApp'tan gönderilen fotoğraftaki odanın aynı tesise işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı.
Dosyadaki tabloda Çiçek adına çeşitli tarihlere ait giriş-çıkış kayıtları ile oda numaralarına da yer verildi.
HTS VERİLERİ DE ÇANKAYA'YI GÖSTERDİ
Soruşturma kapsamında Çiçek adına kayıtlı olduğu belirtilen GSM hattına ilişkin HTS baz istasyonu kayıtları da incelendi.
Tutanakta, söz konusu hattın baz bilgilerinin 27 Mart 2025, 5 Nisan 2025, 6 Nisan 2025 ve 7 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Böylece soruşturma dosyasında WhatsApp'tan gönderilen otel odası fotoğrafı ile Çiçek adına görünen konaklama kayıtlarının Latanya Hotel'e işaret ettiği, HTS verilerinin ise ilgili tarihlerde hattın Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunduğunu gösterdiği kayda geçti.
ÜÇ AYRI VERİ BİRBİRİNİ DESTEKLEDİ
Adli soruşturma evrakındaki tespitlerle birlikte Çiçek'in "yapay zeka" savunması yeniden tartışmaya açıldı.
Dosyadaki incelemeye göre WhatsApp yazışmalarından gönderilen görüntünün Latanya Hotel'in oda tasarımıyla örtüştüğü, Çiçek adına aynı otelde konaklama kayıtlarının bulunduğu belirlendi. GSM hattına ait HTS baz bilgilerinin de belirtilen tarihlerde Ankara'nın Çankaya ilçesini gösterdiği tutanağa geçirildi.
Böylece soruşturma makamlarının dijital materyalleri yalnızca görüntü üzerinden değil, otel kayıtları ve telekomünikasyon verileriyle de karşılaştırdığı ortaya çıktı.
16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
WhatsApp tartışması yeniden gündeme gelirken Çiçek hakkında yürütülen adli soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Çiçek'in de aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli İzmir Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından haklarında karar verilmesi bekleniyor.
RÜŞVET VE USULSÜZLÜK İDDİALARI DOSYADA
Soruşturmanın Menderes Belediyesindeki bazı yapı ve imar işlemlerine yönelik olduğu belirtildi.
Dosyada, çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatları ve imar durumu değişiklikleri gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı.
Soruşturma kapsamında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları üzerinde duruluyor.
Söz konusu suçların örgütlü şekilde işlendiği iddiası da soruşturma dosyasında bulunuyor.
OPERASYONDA 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Haklarında yakalama kararı verilen ve aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli, 4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. ise 5 Ağustos'ta MİT destekli operasyonla yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.
İLKAY ÇİÇEK HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ
Çiçek hakkında adli soruşturmanın yanı sıra CHP içinde de yeni bir süreç başladı.
CHP, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.
Böylece Çiçek hakkında bir yandan adli soruşturma sürerken diğer yandan CHP'de ihraç istemli disiplin süreci başlatılmış oldu.