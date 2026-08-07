İlkay Çiçek’ten WhatsApp çelişkisi: Özel sohbetten yapay zekaya! İlkay Çiçek dosyasında yeni tespit: Otel, HTS ve WhatsApp eşleşti

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları Mayıs 2026'da kamuoyuna yansımıştı. Takvim'in daha önce gündeme getirdiği mesajlarda, evli olduğu belirtilen Çiçek'in sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyle yaptığı özel ve cinsel içerikli konuşmaların yanı sıra belediyedeki para trafiği ve bazı isimlere yönelik dikkat çeken ifadeler de yer aldı. Çiçek'e atfedilen mesajlarda buluşma konuşmaları ve özel görüntüler dikkat çekerken, yazışmaların en çarpıcı bölümü yalnızca özel hayatla sınırlı kalmadı.

Bir müteahhitten "el altından para" alındığı yönündeki ifade de kamuoyuna yansıyan yazışmaların en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Mesajlarda ayrıca bazı belediye işlerinin Murat Taşdemir ve Rüzgar Sönmez üzerinden yürütüldüğüne yönelik ifadeler de yer aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in bazı müteahhitlerden para aldığına ilişkin ifadeler de yazışmalara yansıdı. Çiçek'e atfedilen mesajlarda kendi payının şoförü üzerinden alındığı yönünde ifadelerin bulunduğu iddia edildi.

Yazışmalarda, bazı işlerden para alındığına yönelik ifadelerin yanı sıra paraların doğrudan Çiçek tarafından alınmadığı, şoförü Tolga üzerinden teslim alındığı yönünde mesajlar bulunduğu öne sürüldü.

Mesajlardan birinde Çiçek'in sevgilisi olduğu öne sürülen kişiye "Ben yürüyen parayım bebeğim" şeklinde mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Çiçek'e atfedilen yazışmalarda belediye, müteahhitler ve para alışverişine ilişkin dikkat çeken ifadeler de yer aldı.

MAYISTA "ÖZEL SOHBET" DEDİ

Yazışmaların kamuoyuna yansımasının ardından Çiçek, 7 Mayıs 2026'da "Kamuoyuna" başlığıyla açıklama yayımladı.

Çiçek o tarihte içeriklerin sahte veya yapay zeka ürünü olduğuna ilişkin herhangi bir iddia ortaya koymadı. Aksine söz konusu paylaşımları özel hayatı ve kişisel mahremiyeti kapsamında değerlendirdi.

Çiçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür. Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet yaratmıştır."

Çiçek ayrıca, "Herkesin hayatında zor anlar, duygusal kırılmalar ve insani paylaşımlar olabilir. Bunları farklı anlamlara çekerek kamuoyu önüne taşımak ne etikle ne de vicdanla bağdaşır." ifadelerine yer verdi.

ŞİMDİ SAVUNMA DEĞİŞTİ: "YAPAY ZEKA"

Çiçek'in son dönemde yaptığı açıklamalarda ise aynı yazışmaların kendisine ait olmadığını ve yapay zeka kullanılarak üretildiğini öne sürmesi dikkat çekti.

Bu kez "yapay zeka" savunmasına sarılan Çiçek'in sözleri, 7 Mayıs'taki "özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür" ve "kişisel mahremiyet alanıma ait bu içerikler" açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Böylece Mayıs ayında içerikleri özel hayatı ve kişisel mahremiyeti kapsamında değerlendiren Çiçek'in, daha sonra aynı yazışmalar için "yapay zeka ürünü" iddiasında bulunması iki açıklama arasındaki belirgin çelişkiyi ortaya koydu.