Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Türkiye açıklaması

"ABD ve Türkiye ziyaretleri oldukça olumlu geçti" değerlendirmesinde bulunan Avn, Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin oldukça başarılı geçtiğini belirterek, Türkiye'nin ülkesine enerji alanında yardım etmeye ve ekonomik ortaklığa hazır olduğunu ifade etti.

ENERJİ YARDIMI VE HİCAZ DEMİR YOLU PROJESİ MASADA

Türkiye'nin başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu dile getiren Avn, Lübnan'ın "Hicaz Demir Yolu" projesine dahil edilmesi konusunun da ele alındığını aktardı.

Başkan Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda büyük bir açıklık sergilediğini ifade eden Avn, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına, ayrıca hiçbir ülkenin bir diğerinin iç işlerine karışmaması gerektiğine verdiği önemi bizzat müşahede ettim. Kendisinden, uluslararası temasları ve ilişkileri kanalıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına destek vermesini talep ettim, kendisi de bu konuda çalışma sözü verdi."