Ankara'nın göbeğinde çöp rezaleti: Çankaya'da vatandaşlar isyanda

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çöp konteynerlerinin yanına bırakılan eski yatak ve sandalyelerin haftalardır toplanmaması mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Defalarca ihbar yapılmasına rağmen çözüm bulunamadığını belirten vatandaşlar, kaldırımları işgal eden atıkların temizlenmesini istiyor. Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Perçem ve Sokollu Mehmet Paşa caddelerinde çevre kirliliği ve kaldırım işgali gerginliği yaşanıyor. Konteyner kenarlarına atılan mobilya, eski yatak ve sandalye gibi hacimli atıkların yapılan tüm şikayetlere rağmen Çankaya Belediyesi ekiplerince toplanmadığı öne sürüldü.

"10-15 GÜNDÜR DURUYOR, SADECE ÇÖPLERİ ALIP GİDİYORLAR" Sokak ortasında biriken ve günlerdir kaldırılmayan atıklar nedeniyle mağdur olduklarını belirten bir mahalle sakini, yaşanan duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Birçok ihbar var, mahalle arasında da konuştuk. En son aradığımızda bu atık maddelerin alınması gerektiğini söyledik. 10-15 gündür malzemeler burada duruyor. Görüyoruz, gelip çöpleri alıyorlar ama bu atık maddeler kalıyor. Kaldırımları işgal ediyor, hijyen sorunu yaratıyor. Mağduriyetimizi dile getirmekten başka elimizden bir şey gelmiyor."