Ankara'nın göbeğinde çöp rezaleti: Çankaya'da vatandaşlar isyanda
Çankaya’da evsel atık çilesi günlerdir devam ediyor. Çöp konteynerlerinin yanına atılan eski yatak ve sandalyeler haftalardır kaldırılmıyor. Vatandaşlar tepkili: "İhbar ettik, gelip sadece çöpleri alıp gidiyorlar!"
Ankara'nın Çankaya ilçesinde çöp konteynerlerinin yanına bırakılan eski yatak ve sandalyelerin haftalardır toplanmaması mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Defalarca ihbar yapılmasına rağmen çözüm bulunamadığını belirten vatandaşlar, kaldırımları işgal eden atıkların temizlenmesini istiyor.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Perçem ve Sokollu Mehmet Paşa caddelerinde çevre kirliliği ve kaldırım işgali gerginliği yaşanıyor. Konteyner kenarlarına atılan mobilya, eski yatak ve sandalye gibi hacimli atıkların yapılan tüm şikayetlere rağmen Çankaya Belediyesi ekiplerince toplanmadığı öne sürüldü.
"10-15 GÜNDÜR DURUYOR, SADECE ÇÖPLERİ ALIP GİDİYORLAR"
Sokak ortasında biriken ve günlerdir kaldırılmayan atıklar nedeniyle mağdur olduklarını belirten bir mahalle sakini, yaşanan duruma şu sözlerle tepki gösterdi:
"Birçok ihbar var, mahalle arasında da konuştuk. En son aradığımızda bu atık maddelerin alınması gerektiğini söyledik. 10-15 gündür malzemeler burada duruyor. Görüyoruz, gelip çöpleri alıyorlar ama bu atık maddeler kalıyor. Kaldırımları işgal ediyor, hijyen sorunu yaratıyor. Mağduriyetimizi dile getirmekten başka elimizden bir şey gelmiyor."
"20-25 GÜN ÖNCE İHBAR ETTİK, HALA GELEN YOK"
Belediyeye yapılan başvurulardan sonuç alamadıklarını vurgulayan bir başka vatandaş ise "Çankaya Belediyesi'ne 20-25 gün önce verdiğimiz ihbara rağmen hala gelip buradaki atıklar alınmadı. Bu durumdan son derece şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinleri, görüntü kirliliğine ve kaldırım işgaline yol açan hacimli atıkların bir an önce bölgeden toplanmasını talep ediyor.