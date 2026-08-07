Igor Paixao adını Feyenoord'da duyurdu

3 YILDIZA 138 MİLYON EURO

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu 3 yıldızla donattı. Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood İstanbul'a gelerek imza attı. Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 3 yıldız için, "Greenwood, Aké ve Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon Euro para harcadık, sonuna kadar! Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Onun için rahatız, bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık olarak tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler ve limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.