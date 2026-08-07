Fenerbahçe'den Marsilya'ya ikinci çıkarma! Greenwood sonrası Igor Paixao hamlesi
Fenerbahçe'de ikinci Marsilya çıkarması başlıyor. Fransız medyasında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Mason Greenwood'un ardından bu kez gözünü Igor Paixao'ya dikti. Brezilyalı futbolcu için en önemli koz ise kulübünün içinde bulunduğu finansal sorunlar. Kanarya'nın İngiliz futbolcu kozuyla süreci tamamlamak istediği öne sürüldü.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, play-off için büyük bir avantaj yakaladı. Kanarya'yı Anderson Talisca ve Mason Greenwood galibiyete uçururken Avusturya'daki rövanşta tek hedef bir üst tura yükselmek. Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinden çıkacak takım sezonun kaderini belirleyebilir.
3 YILDIZA 138 MİLYON EURO
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu 3 yıldızla donattı. Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood İstanbul'a gelerek imza attı. Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 3 yıldız için, "Greenwood, Aké ve Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon Euro para harcadık, sonuna kadar! Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Onun için rahatız, bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık olarak tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler ve limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.
SIRA SOL KANATTA
Anthony Musaba ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun performansını bir türlü yukarı çekememesi üzerine takviye kararı alındı. Sağ kanatta oynayan Mason Greenwood'un çok sevdiği eski bir takım arkadaşı gündeme alındı. Feyenoord'da yıldızını parlatan Igor Paixao, teknik direktör İsmail Kartal tarfından listeye yazıldı.
Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertli kulüp yeni bir seçenek değil. Jorge Jesus döneminde de istenmiş ancak o dönem Kadıköy'e gelme teklifini geri çevirmişti.
80 MİLYON EURO GELİR VE 100 MİLYON EURO MAAŞ ŞARTI
Fransız medyasında yer alan habere göre Marsilya, 2027 yılına kadar transferde 80 milyon euro kar elde etmek ve maaş bütçesini 100 milyon euronun altına çekmek zorunda. Bu nedenle de Igor Paixao'nun satışına sıcak bakabilir. Greenwood transferinde başlayan ilişkiler bu süreçte baş rol oynayacak.
GREENWOOD İLE BULUŞABİLİR
Igor Paixao daha önce Mason Greenwood ile Marsilya'da birlikte forma giymişti. İkili Fenerbahçe'de de beraber görev yapabilir. Ancak Brezilyalı futbolcu her ne kadar kulübü zorda da olsa Fransa'dan ayrılmak için aceleci davranmıyor. Farklı takımların da ilgisi bu düşüncenin en büyük dayanağı.
11 GOLDE ADI VAR
Igor Paixao'nun Marsilya ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon eurodur. 2025-2026 sezonunda çıktığı 30 Ligue 1 maçında 6 gol atıp 5 de asist yaparak 11 kez tabelanın değişmesini sağladı.
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