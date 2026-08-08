Terörsüz Türkiye ile ekonomide yeni dönem! Kaynaklar millete hizmet edecek

Sabah'tan Harun Sekmen'in haberine göre, Terörün Türkiye'ye 40 yıldaki ekonomik maliyeti 2,3 trilyon doları buldu. Bu kaynakla 143 Akkuyu Nükleer Santrali, 273 İstanbul Havalimanı, 2 bin Osmangazi Köprüsü, 600 Marmaray, 714 Ankara-İstanbul YHT hattı, 750 Atatürk Barajı veya bin Yusufeli Barajı inşa edilebileceği hesaplanıyor.

Türkiye, 40 yılı aşkın süredir kan ve gözyaşına neden olan terör belasından tamamen kurtulmayı hedefleyen tarihi bir eşiğe geldi. Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulan "Terörsüz Türkiye" yasa teklifiyle yeni dönemin hukuki zemini oluşturulurken, geride bırakılan ağır bilanço da dikkat çekiyor.

Konu hakkında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Kantar, "Terörsüz Türkiye Stratejisi vizyonunun başarıya ulaşması, jeopolitik düzlemde Sevr mantığının ve modern Şark Projesi'nin tamamen tasfiyesi anlamına gelir. Türkiye, son kırk yıldır enerjisinin, beşeri sermayesinin ve ekonomik kaynaklarının önemli bir kısmını sınır güvenliğini tehdit eden terör belasıyla mücadeleye ayırmak zorunda kalmıştır. Artık kaynaklar millete hizmet için kullanılacaktır" dedi.

Doç. Dr. Gökmen Kantar (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'i ve sosyal medyadan alınmıştır.)

İç cephe vurgusu yapan Kantar, "Bir devletin geleceğe yönelik vizyon projelerini, kalkınma planlarını ve toplumsal refah stratejilerini hayata geçirebilmesinin ilk ve mutlak şartı, iç cephesinin sağlamlığı ve kamu düzeninin kusursuz işlemesidir. Türkiye, son kırk yıldır enerjisinin, beşeri sermayesinin ve ekonomik kaynaklarının önemli bir kısmını sınır güvenliğini tehdit eden terör belasıyla mücadeleye ayırmak zorunda kalmıştır. Küresel güçler, terör kartını sadece askeri bir tehdit olarak değil; Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmasını engelleyen, onu sürekli iç sorunlarıyla meşgul eden stratejik bir fren mekanizması olarak kurgulamıştır" ifadelerini kullandı.

Sürecin bir devlet iradesi olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Kantar, "Bu doğrultuda önce MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından ortaya konan ve sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devlet politikası haline gelen 'Terörsüz Türkiye Stratejisi', yalnızca bir asayiş operasyonu veya askeri başarı hedefi değildir. Bu hamle; devletin bekasını, milletin birlik ve beraberliğini en üst düzeyde tahkim etme iradesidir. İç cephesini net bir biçimde birleştiren ve terör kamburundan kurtulan bir Türkiye, küresel güçlerin her türlü vesayet ve baskı arayışını doğrudan çöpe atacak güce ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.