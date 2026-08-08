Rojin Kabaiş’in ailesini de hedef alan C47 ve C99’a 8 ilde operasyon
Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini yabancı numaralar ve illegal sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla hedef aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, şüphelilerin dijital platformlardaki yapılanmasını ortaya çıkardı.
Telegram ve benzeri platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle hareket eden şüphelilerin, illegal sorgu panellerini kullanarak siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturdukları tespit edildi.
ROJİN KABAİŞ, HİRANUR NİLGÜN AYGAR VE KIVANÇ UMAN'IN AİLELERİNİ HEDEF ALDILAR
Yürütülen incelemelerde şebekenin hedef aldığı isimler de belirlendi.
Şüphelilerin, hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine yabancı telefon numaraları ve illegal panel bağlantıları üzerinden ulaştıkları belirlendi.
Ailelerin bu yöntemlerle tehdit ve şantaja maruz bırakıldığı tespit edildi.
İLLEGAL SORGU PANELLERİ ÜZERİNDEN SİBER ZORBALIK
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları sistem ve dijital bağlantılar da incelemeye alındı.
Şebekenin illegal sorgu panelleri üzerinden kişisel verilere ulaşarak bunları siber zorbalık, taciz, tehdit ve şantaj eylemlerinde kullandığı tespit edildi.
ŞÜPHELİLERE 3 AYRI SUÇLAMA
Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında;
"Tehdit" (TCK 106), "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme" (TCK 136) ve "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Hile ile Çalma" (TCK 326/1) suçlarından işlem başlatıldı.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin tespitlerinin ardından Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Anonim hesap ve yapılanmaların arkasına saklanarak vatandaşları mağdur eden illegal şebekelere yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.