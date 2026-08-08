Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, şüphelilerin dijital platformlardaki yapılanmasını ortaya çıkardı.

Telegram ve benzeri platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle hareket eden şüphelilerin, illegal sorgu panellerini kullanarak siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturdukları tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık operasyonu