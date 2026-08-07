Mekke Anlaşması İsrail'i salladı! Netanyahu panikle X'ten destek aradı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tarihi "Mekke Anlaşması" ile kurduğu dev savunma kalkanı Tel Aviv'de büyük rahatsızlık yarattı. İsrail'in korktuğu bölgesel ittifakın hayata geçmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile sosyal medyada karşılıklı paylaşımlarla teselli aradı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve bir ülkeye yapılan saldırıyı üç ülkeye yapılmış sayan tarihi Mekke Anlaşması, bölgedeki tüm dengeleri altüst etti. İsrail'in bölgedeki hareket alanını kısıtlayan ve kolektif caydırıcılığı en üst seviyeye çıkaran bu hamle, Tel Aviv yönetiminde adeta soğuk duş etkisi yarattı.