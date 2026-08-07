Mekke Anlaşması İsrail'i salladı! Netanyahu panikle X'ten destek aradı
Türkiye liderliğinde kurulan dev savunma kalkanı Tel Aviv'de büyük panik yarattı! Mekke Anlaşması ile bölgesel dengelerin altüst olmasını hazmedemeyen İsrail Başbakanı Netanyahu, Hindistan lideri Modi'nin paylaşımını alıntılayarak teselli aradı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tarihi "Mekke Anlaşması" ile kurduğu dev savunma kalkanı Tel Aviv'de büyük rahatsızlık yarattı. İsrail'in korktuğu bölgesel ittifakın hayata geçmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile sosyal medyada karşılıklı paylaşımlarla teselli aradı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve bir ülkeye yapılan saldırıyı üç ülkeye yapılmış sayan tarihi Mekke Anlaşması, bölgedeki tüm dengeleri altüst etti. İsrail'in bölgedeki hareket alanını kısıtlayan ve kolektif caydırıcılığı en üst seviyeye çıkaran bu hamle, Tel Aviv yönetiminde adeta soğuk duş etkisi yarattı.
İSRAİL'İN KABUSU GERÇEK OLDU: SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDIRDI
Tarihi ittifakın ilan edilmesiyle birlikte bölgesel yalnızlaşma korkusu yaşayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çareyi Doğu hattındaki müttefiklerine sarılmakta buldu. Mekke Anlaşması'nı hazmedemeyen Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile X (Twitter) üzerinden mesajlaştı.
SOSYAL MEDYADA TESELLİ ARAYIŞI
Hindistan Başbakanı Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda Batı Asya'daki gelişmelere değinerek şu ifadeleri kullandı:
"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir temasımız oldu. Hindistan ile İsrail arasındaki özel stratejik ortaklığın çeşitli yönlerindeki ilerlemeyi inceledik. Ayrıca, Batı Asya'daki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunduk."
Mekke Anlaşması'nın yarattığı baskıyı gizlemeye çalışan Netanyahu ise Modi'nin bu paylaşımını kendi hesabından alıntılayarak İbranice bir yanıt verdi:
"Teşekkürler dostum, Hindistan Başbakanı Narendra Modi. Birlikte İsrail ile Hindistan arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyoruz."
Tarihi ittifakı hazmedemeyen İsrail liderinin sosyal medya üzerinden verdiği bu mesajlar, Türkiye liderliğinde kurulan yeni güvenlik şemsiyesine karşı kamuoyu önünde bir denge kurma çabası olarak yorumlandı.