ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı: Tel Aviv'de hükümet bölündü

Tel Aviv Gazze'de saldırılara devam ederken İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'nin Gazze Şeridi'nde iki haftalık ateşkesin başlatılması için İsrail'e baskı yaptığını, hükümetteki bazı bakanların ise bu adıma karşı çıktığını bildirdi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yerleşim Bakanı Orit Strock'un bu hafta Başbakan Binyamin Netanyahu'ya gönderdikleri mektupta, söz konusu yol haritasını "İsrail için tehlikeli" olarak nitelendirdikleri ve plana karşı çıktıkları kaydedildi.

Kaynaklara göre, İsrail hükümeti Genel Sekreteri Yossi Fuchs da kabine üyelerine, çok uluslu gücün Gazze'ye konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın İsrail tarafından henüz imzalanmadığını bildirdi.

KAN'ın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, Gazze'de iki haftalık ateşkesin başlatılması ve bu süreçte Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik planın hayata geçirilmesi amacıyla İsrail üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü.

Gazze.

ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMA İÇİN YOL HARİTASI

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

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