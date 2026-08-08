CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından mecliste yapılan oylamayla yerine vekaleten Hüseyin Benzer seçildi. Benzer'in talimatıyla Buca Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumuna sunulan önerge, belediye şirketlerinin içine düşürüldüğü borç batağını gözler önüne serdi. Başkan Vekili Benzer, meclise önerge sunarak Buca Belediyesi'ne bağlı İmar ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 3 milyar 182 milyon 843 bin 165 lira tutarındaki SGK borcuna karşılık, mülkiyeti belediyeye ait 23 taşınmazın teminat olarak gösterilmesini talep etti.

Tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

ŞİRKETLER DE AYNI DURUMDA

Sabah'tan Ercan Gürcaner'in haberine göre, yapılandırma talepleri bununla da sınırlı kalmadı. Mecliste ayrıca Buca Belediyesi iştiraki Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.'nin 32 milyon 800 bin lirayı aşan SGK borcu için belediyeye ait bir tarım arazisinin, Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.'nin 15 milyon 500 bin lirayı aşan SGK borcu için ise yine belediyeye ait bir tarım arazisinin teminat gösterilmesi öngörüldü.

Her iki önerge de görüşülmek üzere "acil" koduyla komisyonlara sevk edildi.