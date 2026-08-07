"ELBETTE BU SÜREÇTE FARKLI GÖRÜŞLER VE TARTIŞMALAR OLACAKTIR" Kanunun yedinci maddesiyle bir kurul oluşturduklarını söyleyen Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin yer aldığı bu kurul, başvuruları tek tek değerlendirecek. Bu kurul, başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine ve bazı hakların iade edilip edilmeyeceğine karar verecektir. Dolayısıyla her başvurunun kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kurulun takdir yetkisi bulunmaktadır. Bizim nihai hedefimiz terörün tamamen sona ermesidir. Asıl önemli olan budur. Terör bittiğinde ülkemiz kazanacaktır. "Terörsüz Türkiye"; ülkenin aydınlık geleceği, yarınlara güvenle bakabilmesi, yatırımın artması, istihdamın çoğalması ve hukukun daha güçlü işlemesi demektir. Elbette bu süreçte farklı görüşler ve tartışmalar olacaktır. Ancak bizlerin ve sizlerin bu süreci vatandaşlarımıza doğru anlatması büyük önem taşıyor. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın en çok sorduğu sorulara cevap veren, 50 soru ve 50 cevaptan oluşan pratik bir el kitapçığı hazırladık. İşte vatandaş bana da sokakta soruyor: "Bu düzenlemeden APO yararlanacak mı?" Hayır, yararlanmayacak. "Kaç yıl sonra bunlar gelip Türkiye'de siyaset yapabilecek?" gibi sorular da soruluyor. Bu tür soruların tamamına yönelik açıklayıcı cevaplar hazırladık. Bu yeni bir yasa. İnşallah Meclis'ten de büyük bir uzlaşıyla geçer. Şu ana kadar 360'ın üzerinde milletvekilinin desteği söz konusu. Ben şahsen Genel Kurul'da 400'ün üzerinde oyla kabul edileceğine inanıyorum. Bu da hem Meclisimizin hem de vatandaşlarımızın bu yasanın yürürlüğe girmesi konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor" dedi.

"SOSYAL MEDYA YASASI ÇIKTIĞINDA SORUNLAR ÇÖZÜLECEK" İnternet medyasında mutlaka sorumlu bir kişinin bulunması gerektiğini ifade eden Bakan Gürlek, gazetecilerin sorularına cevap verirken, "Bir haber sitesinin künyesi olmalı. Künye var gibi görünse de çoğu zaman sahte isimler kullanılıyor. En başta da söylediğim gibi, sosyal medya yasası çıktığında bu sorunların büyük ölçüde, yaklaşık yüzde 90 oranında çözüleceğini düşünüyoruz. Artık sosyal medya hesabını kullanan kişinin de, internet haber sitesinin de hukuki anlamda sorumlusu olacak. Ancak her suçta savcılık doğrudan sosyal medya hesabının sahibini sorgulamayacak. Biz bunu da düzenledik. Burada katalog suçlar esas alınacak. Eğer bu suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphe varsa savcılık veya mahkeme ilgili platforma yazı yazarak "Bu hesabın sahibi kimdir?" diye soracak. Böylece hesabın gerçek sahibi tespit edilerek hukuki sorumluluğu ortaya çıkacak. 5651 sayılı Kanun'da da yeni düzenlemeler yapılabilir. Sizin dile getirdiğiniz hususlara ben de katılıyorum. Çünkü uygulamadan gelen biri olarak savcılarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Savcı yazı yazıyor, "Bu internet sitesinin sorumlusu kimdir?" diye soruyor; ancak cevap alınamıyor. Çünkü ortada bir sorumlu yok. Vergi kaydı yok, genel yayın yönetmeni yok, adres yok. Bir muhatap bulunmuyor. Mutlaka bir irtibat kişisinin olması gerekiyor. Az önce Sayın Başkanımıza da bu konuda söz verdik. Sizlerin hazırlayacağı kanun değişikliği ya da yeni kanun çalışmasına önem veriyoruz" şeklinde konuştu. "HAKİMLERİMİZİN YAPAY ZEKADAN FAYDALANABİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ" Adalet Bakanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapay zeka altyapısı oluşturduklarını söyleyen Bakan Gürlek, "Özellikle bazı kanun uygulamalarında ve hâkimlerimizin yapay zekadan faydalanabilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda da çeşitli uygulamalardan yararlanıyoruz. Sizin ifade ettiğiniz gibi yapay zeka kullanılarak sosyal medya hesabı açılması veya haber üretilmesi konusunda şu an teknik anlamda yürüttüğümüz özel bir çalışma bulunmuyor. Ancak yapay zeka ile ilgili yeni projeler başlattık. Özellikle vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak ve benzer olaylarda verilmiş yargı kararlarına daha hızlı ulaşılmasını sağlamak amacıyla yapay zeka destekli uygulamalar üzerinde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Bir diğer sorunuz da şuydu: "15 yıl önce aydınlatılamayan bir cinayet bugün aydınlatılıyorsa, o dönemde görevini yapmayan yargı mensuplarının veya emniyet görevlilerinin sorumluluğu yok mu?" Burada şuna dikkat etmek gerekiyor: 15 yıl önce aydınlatılamayan bir cinayet bugün neden aydınlatılıyor? Elbette o günün teknolojik imkânları ile bugünkü imkânlar aynı değil. Bizim kurduğumuz birimin amacı sadece bu dosyalar üzerinde çalışmak" dedi.

Bakan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlarımız yalnızca faili meçhul dosyalara odaklanıyor. İlk soruşturmayı yürüten savcılarımız arasında mesleğe yeni başlamış, bir ya da iki yıllık savcılar da olabiliyor. Bizim uygulamamızda delillerin ilk 48 saat içinde toplanması büyük önem taşıyor. Emniyet ve jandarma teşkilatımızla da bu konuda ortak bir anlayışımız var. Çünkü 48 saatten sonra toplanan deliller her zaman aynı sağlıklı sonucu vermeyebiliyor. Bazen olaylara farklı bir bakış açısıyla yeniden yaklaşmak gerekiyor. O dönemde dinlenmeyen bir tanık olabiliyor. O tarihte baz istasyonu incelemesi yapılmamış olabiliyor. Bugün ise gelişen teknoloji sayesinde DNA eşleştirmeleri yapılabiliyor. Dolayısıyla her olayda mutlaka bir kusur aramak doğru olmayabilir. Ancak şunu açıkça ifade edeyim: Eğer o tarihte görev yapan bir kamu görevlisi görevini kasıtlı olarak yerine getirmemişse, bunun hesabı mutlaka sorulur. Nitekim önceki olayda da bunu gördük. Tutuklananlar arasında emniyet personeli de vardı. Sağlık raporunu sistemden silen sağlık personeli de vardı. Kasıtlı davranış başka bir şeydir, ihmal ise başka bir şeydir. Elbette ihmaller olabilir. Savcılarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin yoğun iş yükü nedeniyle bazı eksiklikler yaşanmış olabilir. Ancak kasıt tespit edildiğinde bunun gereği mutlaka yapılmaktadır. Ama 15 yıl sonra dosyaya farklı bir gözle bakılması, yeniden masaya yatırılması, teknik ekiplerin inceleme yapması ve yeni teknolojilerin kullanılması ayrı bir konudur. Burada önemli olan cinayetin aydınlatılması ve failin hukuk önünde hesap vermesidir. Bizim istediğimiz de budur. Eğer burada kötü niyet varsa elbette onunla ilgili de gereğini yapıyoruz"

"MURAT KARAYILAN DA BU KAPSAMDAN YARARLANAMAYACAK" Şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kesinlikle onları incitecek bir düzenleme yapmadık, yapmayız. Ben buna asla müsaade etmem. Aynı hassasiyeti Meclis'teki tüm arkadaşlarımız da taşıyor. Bu konuda taviz verilmesi söz konusu değildir. Sizin sorduğunuz diğer konuya gelince; eline silah alıp dağa çıkan ya da örgüt içerisinde yer alan kişilerle ilgili düzenlemeleri açıkça yazdık. Adam öldürme suçuna karışanlar, azmettirenler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, bu suçlardan yargılananlar veya hüküm giyenler kesinlikle bu kanundan yararlanamayacaktır. Örnek olarak verdiğiniz Murat Karayılan da bu kapsamdan yararlanamayacaktır. Çünkü adam öldürme suçuna azmettirme fiili söz konusudur. Böyle bir kişinin bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir. En son sorduğunuz konu ise, "Ya terör tamamen bitmezse?" sorusuydu. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz. Bizim temennimiz terörün tamamen sona ermesidir. Zaten kanunun yürürlüğe girmesinin birinci şartı da budur. Örgütün feshedilmesi, mağaraların boşaltılması, silahların tamamen bırakılması ve örgütün bütünüyle tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu şartlar gerçekleşmezse kanun yürürlüğe girmeyecek. Bunu özellikle açık şekilde düzenledik. Bu konuda yanlış bilgilendirme yapılmaması gerekiyor. Tekrar ifade ediyorum; adam öldürme suçundan hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunanlar, azmettirenler, müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılananlar veya hüküm giyenler, firari olanlar ya da dağ kadrosunda bulunanlar kesinlikle bu kanundan yararlanamayacaktır" ifadelerini kullandı. "GAZETECİLERLE İLGİLİ AYRICA BİR YASAL DÜZENLEME YAPILABİLİR" Gazetecilerin çok zor ama bir o kadar da kutsal bir görev yaptıklarını belirten Bakan Gürlek, şöyle konuştu "Yaptığınız bir haber nedeniyle bir örgütün ya da herhangi bir kişinin hedefi hâline gelebiliyorsunuz. Gazetecilerle ilgili ayrıca bir yasal düzenleme yapılabilir. Örneğin doktorlara yönelik düzenlemeyi yaptık. Doktora karşı gerçekleştirilen fiili saldırıyı doğrudan tutuklama nedeni olarak kanuna ekledik. Sizler de gazetecilik görevinizi yerine getirirken, örneğin adliyede haber takibi yaptığınız sırada fiilen kamusal bir görev icra ediyorsunuz. Size yönelik saldırılar ve tehditler konusunda başsavcılıklarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğini düşünüyorum. Ancak bunun ayrıca yasal güvence altına alınması gerekir mi? Ben şahsen bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü sizler yaptığınız haberler nedeniyle doğrudan hedef olabiliyorsunuz. Özellikle örgütler tarafından hedef gösterilme riski taşıyorsunuz. Bu konuda ileride bir düzenleme yapılabilir. Ancak şu an gündemimizde böyle bir çalışma bulunmuyor. Yine de gazeteci bir meslektaşımız tehdit edildiğinde veya örgütler tarafından hedef gösterildiğinde tüm başsavcılarımızın ve savcılarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Bunun yanında, bu alanda yeni bir çalışma yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Tekrar ifade etmek isterim ki bu kanunda şehitlerimizin ve gazilerimizin hassasiyetini zedeleyecek hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Bu kanunun amacı şudur: Terör örgütü tamamen feshedildikten, silah bıraktıktan ve yenilgiyi kabul ettikten sonra toplumda kardeşlik ve uzlaşma ortamının güçlenmesini sağlamaktır. Bununla ilgili elbette teşkilatlarımızın ve siyasi partilerin de çalışmaları olacaktır. İkinci sorunuzla ilgili olarak ise bence bu yetkinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bünyesinde olması gerekir. RTÜK bu konuda yetki verilmelidir. Nasıl ki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu televizyon yayınlarını denetliyor ve inceliyorsa, benzer şekilde bu alanı da inceleyebilmelidir. Bunun bir madde veya kısa bir yasal atıfla çözülebileceğini düşünüyorum"