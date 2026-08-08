Gazi ve şehit yakınları için yeni dönem: Gelir 253 bin TL'ye ulaşacak
Gazi ve şehit yakınları için düğmeye basıldı. Tüm haklarını kullanan 1’inci derece gazinin aylık geliri 253 bin TL’ye ulaşacak. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olan şehitlerin aileleri ve gazilerin haklarını daha iyi hale getirmek için düğmeye basıldı.
Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin detayları netleşiyor. Buna göre, tüm haklarını kullanan 1'inci derece gazinin aylık geliri, 85 bin TL gazilik maaşı, 70 bin 187 TL evde bakım yardımı, 70 bin 224 TL kamuda memur maaşı, 23 bin TL Mehmetçik Vakfı desteği ve 4 bin 583 TL, tütün ikramiyesi payı ile aylık 252 bin 994 TL'ye ulaşacak. Teklifin, TBMM Genel Kurul gündemine gelerek Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.
15 TEMMUZ GAZİLERİ
Yeni kanun teklifine göre, daha önce iş hakkı verilen 15 Temmuz gazilerine 28 bin 76 TL aylık bağlanacak ve muharip gazilerin diğer haklarından faydalanmalarının önü açılacak.
Dul ve yetim aylığı alan şehit anne ve babalarından aylık ödemesi 7-9 bin TL olanlara 14 bin 37 TL, 14-17 bin TL olanlara ise 21 bin 500 TL ödenecek. Sadece anne ya da baba hayattaysa 28 bin 76 TL aylık ödenecek.
GAZİLİK DERECELERİ
Türkiye'de gazilerin derece ve bakıma muhtaçlık sistemine göre; gazilik 1'den 6'ncı seviyeye kadar derecelendiriliyor. Görevini icra ederken en ağır şekilde yaralanan, uzuv kaybı olanlar 1'inci derece gazi, hafif hareket kısıtlılığı, küçük uzuv kayıpları, kalıcı doku hasarları, tedavi ile düzelmeyen, ancak yaşamı sınırlı etkileyen yaralanmaları olanlar ise 6'ncı derece gazi olarak tanımlanıyor.
Maluliyet derecesinde ilerleme olan erbaş ve er gaziler için yeniden muayene yaş sınırı da 40'tan 55'e yükseltilecek.
MAAŞLARI ARTACAK
Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerin maluliyet derecelerine göre; en düşük aylık alan gazinin (altıncı derecede) 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş belirlendi. Birinci derece gazilerin maaşları yeni yasa teklifiyle 68 bin ila 86 bin lira arasında düzenlendi.
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