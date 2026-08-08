Gazi ve şehit yakınları için yeni dönem: Gelir 253 bin TL'ye ulaşacak

GAZİLİK DERECELERİ

Türkiye'de gazilerin derece ve bakıma muhtaçlık sistemine göre; gazilik 1'den 6'ncı seviyeye kadar derecelendiriliyor. Görevini icra ederken en ağır şekilde yaralanan, uzuv kaybı olanlar 1'inci derece gazi, hafif hareket kısıtlılığı, küçük uzuv kayıpları, kalıcı doku hasarları, tedavi ile düzelmeyen, ancak yaşamı sınırlı etkileyen yaralanmaları olanlar ise 6'ncı derece gazi olarak tanımlanıyor.

Maluliyet derecesinde ilerleme olan erbaş ve er gaziler için yeniden muayene yaş sınırı da 40'tan 55'e yükseltilecek.