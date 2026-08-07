Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan çıkarmasının arka planı! Mekke Anlaşması İsrail'i panikletti: "Tel Aviv için 'ölümcül ittifak"

ABD-İran savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve İsrail'in tüm Orta Doğu'yu kana bulamayı hedefleyen "Arz-ı Mev'ud" emellerine karşın Ankara-Riyad-İslamad hattı kuruldu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, "Mekke Anlaşması" olarak adlandırılan yeni üçlü savunma anlaşmasını imzaladı. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’da

Mekke Anlaşması imzalandı.





MEKKE ANLAŞMASI İMZALANDI Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Ardından Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti ÖNCE TELEKONFERANS SONRA ZİYARET



Erdoğan'ın Suudi Arabistan seferinin 3 Ağustos'ta yapılan telekonferans sonrası olması ise dikkat çekici.



Bilindiği üzere Başkan Erdoğan ve Selman, telefonda görüşmüş, iki lider kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etmişti. Kalıcı barışın tesisi ve bölgenin huzuru için bugün Mekke Paktı hayata geçirildi.