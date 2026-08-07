Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan çıkarmasının arka planı! Mekke Anlaşması İsrail'i panikletti: "Tel Aviv için 'ölümcül ittifak"
Ankara-Riyad-İslamad hattında üçlü ortak savunma anlaşması imzalandı. Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'da Mekke Anlaşması'na imza attı. Böylelikle Orta Doğu’nun güvenlik mimarisini değiştiren tarihi bir gelişme yaşandı. Dünya basınında "Islamic NATO" manşetleri göze çarparken, İsrail gazetelerinde panik ve endişe satırları yer aldı. "Tel Aviv için 'ölümcül ittifak" ve "Bölgesel dengeler değişebilir" değerlendirmeleri yapıldı.
ABD-İran savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve İsrail'in tüm Orta Doğu'yu kana bulamayı hedefleyen "Arz-ı Mev'ud" emellerine karşın Ankara-Riyad-İslamad hattı kuruldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, "Mekke Anlaşması" olarak adlandırılan yeni üçlü savunma anlaşmasını imzaladı.
MEKKE ANLAŞMASI İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Ardından Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı.
ÖNCE TELEKONFERANS SONRA ZİYARET
Erdoğan'ın Suudi Arabistan seferinin 3 Ağustos'ta yapılan telekonferans sonrası olması ise dikkat çekici.
Bilindiği üzere Başkan Erdoğan ve Selman, telefonda görüşmüş, iki lider kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etmişti.
Kalıcı barışın tesisi ve bölgenin huzuru için bugün Mekke Paktı hayata geçirildi.
SUUDİLER: BÖLGEDEKİ GELİŞMELER SÜRECİ HIZLANDIRDI
Fransız AFP haber ajansına konuşan Suudi Arabistan yönetiminden iki kaynak, Türkiye ve Pakistan ile üçlü bir ortak savunma anlaşması imzalanacağını kaydetti.
Suudi ordusuna yakın bir kaynak ise, "Uzun zamandır görüşülüyordu ancak bölgedeki son gelişmeler bunu hızlandırdı" dedi.
İngiliz Reuters haber ajansı da farklı kaynaklara haberi doğrulattığını duyurdu.
EL CEZİRE: ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANACAK
Katar merkezli El Cezire'nin internet sitesinde gelişme "Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye bugün ortak bir savunma anlaşması imzalayacak" başlığıyla duyuruldu.
HİNT BASINI: ISLAMIC NATO
Hindistan merkezli The New Indian Express ise Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan paktı için "Islamic NATO" başlığını kullandı.
YUNAN PROTOTHEMA: "KARŞILIKLI SAVUNMA ANLAŞMASI"
Yunan Protothema, haberi "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan karşılıklı savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor" başlığıyla yayımladı.
İSRAİL BASINI NASIL GÖRDÜ? "TEL AVİV İÇİN ÖLÜMCÜL İTTİFAK"
İsrailli Ynet ise haberi, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzalayacak" başlığıyla okurlarına duyurdu. Haberde, üç ülkenin liderlerinin bir araya geleceği belirtilirken, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin süreci hızlandırdığı ifade edildi. Ynet, anlaşmanın arkasındaki temel unsurun Orta Doğu'da değişen güç dengeleri olduğuna dikkat çekti.
İlgili haberde Ankara-Riyad-İslamabad hattındaki anlaşma için "Tel Aviv için 'ölümcül ittifak" değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin İsrail karşısında Orta Doğu'daki bir numaralı tehdit olduğu vurgulandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu yılın başlarında Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile potansiyel bir savunma anlaşması konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti. Daha önce Pakistan Savunma Üretim Bakanı Raza Hayat Haraj da "Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye, yaklaşık bir yıl süren müzakerelerin ardından bir savunma anlaşması taslağı hazırladı" demişti.
Bir diğer İsrail gazetesi Maariv ise eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yaakov Nagel'in 103FM'de verdiği bir röportaja yer verdi ve Nagel'in Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasına ilişkin "Kağıttan Kaplan: Erdoğan, Bin Salman'ı son şansında kurtarmaya geliyor" şeklindeki ifadelerini alıntıladı.
"BÖLGESEL DENGELER DEĞİŞEBİLİR"
The Jerusalem Post ise "Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin askeri gücü ve Pakistan'ın nükleer cephaneliğini bir araya getiren üçlü savunma ittifakı, bölgesel caydırıcılık dengesini yeniden şekillendirebilir ve uluslararası arenada İran'a karşı önemli bir denge unsuru olarak hizmet edebilir." ifadelerini kullandı.
DİPNOT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Temmuz'da Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etmişti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.