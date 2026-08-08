Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akdeniz tarafından düzenlenen fezlekede, Ağbaba'nın 2024 yerel seçimleri öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiği iddia edilen rüşvet eylemleri, para toplama yöntemleri ve bu süreçte kullandığı aracılar delilleriyle birlikte tek tek sıralandı.

1 MİLYON EURO'LUK RÜŞVET

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, fezlekede Ağbaba'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimleri öncesinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek üzerinden para talebi de yer aldı. Buna göre Ağbaba, seçim kampanyasında kullanmak üzere bir otobüs alınmasını ve adaylık karşılığı olarak başlangıçta 30 milyon lira nakit para talep etti; daha sonra bu miktarın 1 milyon euro'ya tamamlanmasını istedi.

Muhittin Böcek'in oğluna "gereğini yap" talimatı vermesi üzerine, söz konusu para Antalya'daki esnaf ve iş insanlarından nakit olarak toplandı. Parayı siyah bir sırt çantasına koyarak eşi Zuhal Böcek ile birlikte 9 Ocak 2024'te uçakla Ankara'ya götürdü. Ertesi gün CHP Genel Merkezi'ne giden Böcek, 1 milyon euroyu kendisini karşılayan Emre Caner'e elden teslim etti.

Mustafa Gökhan Böcek'in rüşvetin miktarını, seyahat ve teslimat anını doğrulayan detaylı ifadeleri; Muhittin Böcek'in oğluna parayı teslim etmesi yönünde talimat verdiğini kabul eden ifadeleri ve eşi Zuhal Böcek'in rüşvet çantasıyla genel merkeze gidildiğini, yolda eşinin Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu doğrulayan beyanlarının yanı sıra uçuş ve konaklama kayıtları ile HTS ve BAZ verileri, teslimatı doğrulayan deliller oldu.