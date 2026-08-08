Veli Ağbaba'ya rüşvet fezlekesi: 80 milyon TL’lik para trafiği dosyada! CHP’li belediyeleri haraca bağlamış
Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede 80 milyon 130 bin liralık rüşvet ve para trafiği iddiası yer aldı. Antalya adaylığı için 1 milyon euro, seçim çalışmaları için 200 bin dolar ve belediye ihalelerine ilişkin ödemeler dosyaya girdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ile Yeni Parti'ye geçen 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "Zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırladığı kapsamlı fezlekeyi tamamlayarak yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akdeniz tarafından düzenlenen fezlekede, Ağbaba'nın 2024 yerel seçimleri öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiği iddia edilen rüşvet eylemleri, para toplama yöntemleri ve bu süreçte kullandığı aracılar delilleriyle birlikte tek tek sıralandı.
1 MİLYON EURO'LUK RÜŞVET
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, fezlekede Ağbaba'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimleri öncesinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek üzerinden para talebi de yer aldı. Buna göre Ağbaba, seçim kampanyasında kullanmak üzere bir otobüs alınmasını ve adaylık karşılığı olarak başlangıçta 30 milyon lira nakit para talep etti; daha sonra bu miktarın 1 milyon euro'ya tamamlanmasını istedi.
Muhittin Böcek'in oğluna "gereğini yap" talimatı vermesi üzerine, söz konusu para Antalya'daki esnaf ve iş insanlarından nakit olarak toplandı. Parayı siyah bir sırt çantasına koyarak eşi Zuhal Böcek ile birlikte 9 Ocak 2024'te uçakla Ankara'ya götürdü. Ertesi gün CHP Genel Merkezi'ne giden Böcek, 1 milyon euroyu kendisini karşılayan Emre Caner'e elden teslim etti.
Mustafa Gökhan Böcek'in rüşvetin miktarını, seyahat ve teslimat anını doğrulayan detaylı ifadeleri; Muhittin Böcek'in oğluna parayı teslim etmesi yönünde talimat verdiğini kabul eden ifadeleri ve eşi Zuhal Böcek'in rüşvet çantasıyla genel merkeze gidildiğini, yolda eşinin Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu doğrulayan beyanlarının yanı sıra uçuş ve konaklama kayıtları ile HTS ve BAZ verileri, teslimatı doğrulayan deliller oldu.
NAKİT TALEBİ
Muhittin Böcek'in adaylığının açıklanmasının ardından Veli Ağbaba'nın 7-8 milyon TL nakit talep ettiği öne sürüldü.
21 Şubat 2024'te Antalya Cam Piramit'te düzenlenen aday tanıtım programında, Ağbaba'nın gönderdiği kişi, Gökhan Böcek'ten 200 bin dolar nakit aldı.
150 BİN DOLAR KOMİSYON
Veli Ağbaba, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Meclis Üyesi Emre Doğan üzerindeki nüfuzunu kullanarak belediyenin katı atık toplama (çöp) ihalesine müdahale etti. "Norm" isimli şirketin usulsüzce iptal edilen ihalesi sonrası, şartnameye aykırı olarak pazarlık usulüyle yapılan yeni ihale sürecinde Emre Doğan'ın gönderdiği listeler ihaleye dahil edildi ve ihale Menderes Cemaloğlu'nun şirketine verildi. Bu ihale usulsüzlüğü karşılığında aracı olan Turgut Koç, Ataköy Marina'da elden 300 bin dolar nakit para aldı; bu paranın 150 bin dolarlık kısmı Veli Ağbaba'nın Malatya'daki seçim kampanyasında harcanmak üzere Malatya'ya gönderildi.
İZMİR'DE DANIŞMANI ÜZERİNDEN RÜŞVET
İzmir ve çevresindeki belediyelerde Veli Ağbaba'nın resmi danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan üzerinden para transferleri yapıldığı öne sürüldü. Seferihisar'da 500 bin lira Mercan'ın hesabına gönderildi, 1 saat 41 dakika sonra Ağbaba'nın hesabına aktarıldı. Nermin Günay'ın hesabından Mercan'a 500 bin lira gönderildi, 100 bin lirası Ağbaba'ya aktarıldı.
Antalya Büyükşehir Adaylığı Rüşveti: 1.000.000 euro = 55.040.000 TL
Aday Tanıtım Lansmanı Ek Ödemesi: 200.000 dolar = 9.542.000 TL
Çankaya Çöp İhalesi Rüşvet Havuzunun Tamamı: Ataköy Marina'da teslim edilen 300.000 Dolar = 14.313.000 TL
Seferihisar İmar Rüşveti (Danışman Hesabına Gelen): 500.000 TL
Nermin Günay'dan Danışman Hesabına Gelen Toplam: 500.000,00 TL
Balçova Belediyesi (Meryem Yiğit) Toplam Ödeme: 500.000 TL
Meclis Üyesi Doğuş Bayır Ödemesi: Doğrudan danışman Özlem Akyılmaz Mercan'ın rüşvet hesabına gönderilen miktar: 300.000 TL
Toplam Rüşvet ve Para Trafiği Havuzu: 80.695.000 TL
"YETERLİ KANUNİ DELİL MEVCUT"
Veli Ağbaba'nın aday belirleme ve belediye işlerini yönetme gücünü kullanarak nasıl sistematik ve zincirleme bir rüşvet ağı kurduğu, paraları doğrudan almak yerine ağırlıklı olarak resmi danışmanının banka hesabını bir geçiş köprüsü olarak değerlendirdiği tüm delilleriyle ortaya konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekenin sonuç bölümünde; Antalya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının yetkisizlik kararları, tanık beyanları, HTS/ baz istasyonu konum tutanakları ve MASAK mali analiz raporlarının bir bütün olarak değerlendirildiğini belirtti.
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