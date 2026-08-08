Lukaku'dan Fenerbahçe hamlesi! O paylaşımı beğendi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ismi yeniden gündeme geldi. Belçikalı yıldızın sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımı beğenmesi, transfer iddialarının ardından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

Romelu Lukaku

LUKAKU'DAN FENERBAHÇE HAMLESİ Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan Sturm Graz maçı ile ilgili içeriğe beğeni bıraktı. Belçikalı golcünün bu hamlesi, daha önce ortaya atılan transfer iddialarının ardından Fenerbahçe cephesindeki gelişmelere yeni bir detay ekledi.