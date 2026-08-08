Lukaku'dan Fenerbahçe hamlesi! O paylaşımı beğendi
Fenerbahçe ile transfer iddialarında adı geçen Romelu Lukaku, sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımı beğendi. Belçikalı golcünün bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildiği ve Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ismi yeniden gündeme geldi.
Belçikalı yıldızın sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımı beğenmesi, transfer iddialarının ardından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.
LUKAKU'DAN FENERBAHÇE HAMLESİ
Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan Sturm Graz maçı ile ilgili içeriğe beğeni bıraktı.
Belçikalı golcünün bu hamlesi, daha önce ortaya atılan transfer iddialarının ardından Fenerbahçe cephesindeki gelişmelere yeni bir detay ekledi.
BİR KEZ DAHA ÖNERİLDİ
TRT Spor'un haberine göre Lukaku, Fenerbahçe'ye bir kez daha önerildi.
Haberde, 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğinin değerlendirildiği belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU
Lukaku, geride kalan sezonda uyluk ve kalça sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemedi.
Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli santrfor, bu maçlarda 1 gol attı.
CİHAN KAMER'DEN SANTRFOR AÇIKLAMASI
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer de santrfor transferi konusunda açıklamalarda bulunmuştu.
Kamer, Vedat Muric'in iyileşmesinin ardından takıma bir santrfor daha katılacağını belirterek, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve yeni forvetin play-off aşamasına yetiştirileceğini ifade etmişti.
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