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Lukaku'dan Fenerbahçe hamlesi! O paylaşımı beğendi

Fenerbahçe ile transfer iddialarında adı geçen Romelu Lukaku, sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımı beğendi. Belçikalı golcünün bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildiği ve Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

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Lukaku'dan Fenerbahçe hamlesi! O paylaşımı beğendi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ismi yeniden gündeme geldi.

Belçikalı yıldızın sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımı beğenmesi, transfer iddialarının ardından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

Romelu LukakuRomelu Lukaku
LUKAKU'DAN FENERBAHÇE HAMLESİ

Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan Sturm Graz maçı ile ilgili içeriğe beğeni bıraktı.

Belçikalı golcünün bu hamlesi, daha önce ortaya atılan transfer iddialarının ardından Fenerbahçe cephesindeki gelişmelere yeni bir detay ekledi.

Lukaku'dan Fenerbahçe hamlesi! O paylaşımı beğendi-3
BİR KEZ DAHA ÖNERİLDİ

TRT Spor'un haberine göre Lukaku, Fenerbahçe'ye bir kez daha önerildi.

Haberde, 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğinin değerlendirildiği belirtildi.

Romelu LukakuRomelu Lukaku
GEÇTİĞİMİZ SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Lukaku, geride kalan sezonda uyluk ve kalça sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemedi.

Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli santrfor, bu maçlarda 1 gol attı.

Romelu LukakuRomelu Lukaku

CİHAN KAMER'DEN SANTRFOR AÇIKLAMASI

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer de santrfor transferi konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Kamer, Vedat Muric'in iyileşmesinin ardından takıma bir santrfor daha katılacağını belirterek, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve yeni forvetin play-off aşamasına yetiştirileceğini ifade etmişti.

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