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Galatasaray Real Madrid’in 26 yaşındaki Ukraynalı kalecisinden vazgeçmiyor!

Cimbom, Fernando Muslera’nın olası ayrılığı nedeniyle yıldız kalecilerle görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol medyası, “Sezon boyunca Lunin’in transferi için en ısrarcı kulüplerden biri Galatasaray’dı” yorumunu yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Galatasaray Real Madrid’in 26 yaşındaki Ukraynalı kalecisinden vazgeçmiyor!

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Galatasaray'ın kalesini 14 yıldır koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı- Kırmızılı Yönetim, tecrübeli eldivenin sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Ancak Muslera henüz bu teklife bir dönüş yapmadı. Galatasaray, Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarına şimdiden başladı. İspanyol medyasında Marca, Galatasaray'ın kaleci arayışlarıyla ilgili flaş bir habere imza attı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
Marca'da yer alan haberde sözleşmesi geçen sezon uzatılan Lunin'in menajeri Jorge Mendes'in kulüp yetkilileriyle oyuncusunun geleceğini görüştüğü belirtildi. Mendes'in Real Madrid yönetimiyle genç kalecinin durumunu değerlendirdiği ve gelen teklifleri aktardığı ifade edildi.
"SEZON boyunca Lunin'in transferi için en ısrarcı kulüplerden biri Galatasaray'dı" ifadelerine yer verilen haberde, henüz herhangi bir anlaşma olmadığı vurgulandı. Bu sezon 12 maçta görev alan Andriy Lunin, kalesinde 19 gol görürken, 4 kez kalesini gole kapatmayı başardı. 26 yaşındaki Lunin'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

CITY'DEN SARA HAMLESİ
Geçen sezon Norwich City'den 18 milyon Euro'ya transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile ilgili Fransız medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Footmercato'nun haberine göre Brezilyalı yıldızla İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcilerinden Manchester City yakından ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

TORREIRA EN NESYRI'Yİ SOLLADI!
Galatasaray'ın atom karıncası Mart- Nisan döneminde 4 gol atarken, F.Bahçe'nin Faslı golcüsü 1 golde kaldı. Son haftaların formda oyuncusu Lucas Torreira sahada sadece savaşmıyor attığı gollerle de adından söz ettiriyor. Cimbom'un Uruguaylı yıldızı İlkbahar'da çıktığı 9 maçta 4 kez fileleri sarsmayı başardı. Fenerbahçe'nin santraforu Youssef En Nesyri ise Martnisan döneminde çıktığı 9 maçta sadece 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Torreira bu sezon 44 maçta 5 gol atarken 7 de asist yaptı.

FRANKOWSKI'NİN OPSİYONU DEVREDE
G.Saray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız Przemyslaw Frankowski'nin zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Sarı- Kırmızılılar, tecrübeli oyuncu için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenmişti. Galatasaray, Fransız ekibi Lens'e sezon sonunda 7 milyon Euro daha ödemek zorunda. Son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen Frankowski, 11 maçta 1 asist üretti.


Victor Osimhen gözünü rekora dikti. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 31 gol atıp kariyer rekorunu egale eden Nijeryalı golcü, 4 gol daha atarsa Galatasaray'ın bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu Mario Jardel'i geride bırakacak. Galatasaray'ın gelecek sezonda kadroda tutmak istediği yıldız golcü Osimhen'i İngiliz kulüpleri de kadrosuna katmak için uğraş veriyor.

ICARDI'DEN OLAY PAYLAŞIM
Tottenham maçındaki sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe taraftarının "Ali Koç istifa" diye bağırdığı bir görüntüyü paylaşan yıldız golcü paylaşımına, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" notunu düştü. Arjantinli oyuncu paylaşımına gülücük ve Sarı-Kırmızı kalp emojileri koydu

DERBI 10 MAYIS'TA
Süper Lig'de 35. haftanın programı açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray derbisi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak. İki dev, 4 gün sonra ise Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Gaziantep'teki final, 14 Mayıs saat 20.45'te start alacak.

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