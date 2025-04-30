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117 kilometrelik zafer!

Alanyaspor karşısında 117.9 metre koşu mesafesine ulaşan Bordo- Mavililer, bu sezonki en tempolu karşılaşmalarından birini oynadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
117 kilometrelik zafer!

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Trabzonspor, Alanyaspor karşısında sadece skorla değil, sahaya koyduğu fiziksel performansla da üstünlük kurdu. 117.923 metre koşu mesafesine ulaşan Bordo-Mavililer, bu sezonki en tempolu karşılaşmalarından birini oynadı. Mücadelede sahada en çok mesafe kat eden isim 11.619 metre ile Edin Visca oldu. Tecrübeli oyuncu, 1.94 m/s ortalama hızıyla sahada sürekli hareket halindeydi. Okay ve Batagov da 11 kilometreyi aşarak hem savunma hem hücumda kilit rol üstlendi. Topa sahipken 40.200 metre, top rakipteyken ise 43.455 metre koşan Trabzonspor, hem savunmada hem de hücumda yoğun bir enerji ortaya koydu.

ZUBKOV FIRTINASI
Fırtına'nın devre arasında Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, etkili performansını sürdürüyor. Ligde çıktığı 10 maçta 5 gol kaydeden Zubkov, Türkiye Kupası'nda da 2 kez rakip fileleri sarstı. Trabzonspor, son 9 resmi maçında 18 gol atarken bu gollerin 7'sine Zubkov imza attı. Bu süreçte takımın en golcüse olan Zubkov'u, 4 golle Banza takip etti.

NWAKAEME&SAVIC GERI DÖNÜYOR
Bordo-Mavili takımın teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kupada Göztepe karşısında sahaya sürdüğü ancak sadece 3 gün sonra oynanan Alanyaspor mücadelesinde dinlendirmek zorunda kaldığı Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic, yeniden sahaya dönüyor. İlk 11'de yer almaları beklenen iki ismin teknik ekibin hazırladığı özel antrenman programlarıyla Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlandığı belirtiliyor.

VISCA'NIN KOLU UZUYOR!
Trabzon- Alanya maçında verilen penaltının VAR kayıtları açıklandı. VAR, "Top uzak mesafeden geliyor. O, topun bu bölgeden geldiğini biliyor. Kol vücudun dışına uzandı" dedi. Ali Şansalan diyaloğun sonunda penaltıyı verdi. Visca'nın eline çarpan top sonrası verilen penaltı büyük tepkiye neden olmuştu.

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