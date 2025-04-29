Fener’den Xhaka hamlesi! Transfer bombası Bundesliga’da patlayabilir

Mourinho'nun önderliğindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Lacivertler'in Granit Xhaka ile ilgilendiği öne sürülüyor. İsviçreli orta sahanın menajeri ve kulübü Bayer Leverkusen ile Fenerbahçeli yöneticilerin temas halinde olduğu aktarılıyor.

Kanarya'nın 32 yaşındaki futbolcu ile sürekli iletişim halinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. 1.86'lık ön liberonun ise Mourinho'dan dolayı Sarı-Lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor. Xhaka transferi için Süper Lig'den Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edilirken Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu kaydediliyor.

ÜST DÜZEY ORTA SAHA İSTEĞİ

Orta sahada sağlam rotasyon isteyen Kanarya'da, Xhaka gibi üst düzey bir isme ihtiyaç duyuluyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Xhaka'nın Bundesliga takımı Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 68.5 milyon Euro bonservis ödendi. Bu sezon 47 maçta görev yapan İsviçreli orta saha 2 gol atarken 7 de asist yaptı. Milli takımda 135 kez forma giyen Xhaka, 14 kez fileleri sarsmayı başardı.

UZUN PAS USTASI!

Orta saha bölgesinde oynayan Xhaka, liderlik vasıfları; teknik yetenekleri ve uzun paslarıyla dünya futbolunda tanınıyor.