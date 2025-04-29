Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Şampiyonluğa oynayacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı, "Gayrimenkul projelerimizde önemli bir yol kaydettik. Sermaye artırımından elde edilecek gelirden daha fazlasından bahsediyoruz. Beşiktaş, bu vizyonla mali yüklerinden arınıp hedeflerine kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Adalı,"Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hedefi olmaz. Ancak 75 milyon Euro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok. Yeni transferlerin 30 yaşını geçmemiş isimlerden oluşmasını planlıyoruz. Önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayan bir takım yapacağız" ifadesini kullandı.